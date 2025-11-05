প্রথম আলো ই-পেপার এখন ৩৬৫ দিনই পড়া যায়

প্রথম আলো ই-পেপার এখন ৩৬৫ দিনই অনলাইনে পাওয়া ও পড়া যায়। অর্থাৎ সরকারি ছুটির কারণে যে কদিন মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশিত হয় না, সেই দিনগুলোতেও অনলাইনে মুদ্রিত পত্রিকার আদলে প্রথম আলো ই-পেপার অনলাইনে পাওয়া যায়। প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার জাবেদ সুলতান বলেন, ‘এটা এক নজিরবিহীন উদ্যোগ। বাংলাদেশে একমাত্র প্রথম আলোই ছুটির দিনও বিশেষ ব্যবস্থায় ই-পেপার প্রকাশ করে। ২০২৪ সালের ২ মে (মে দিবস সরকারি ছুটির কারণে পরদিন ২ মে মুদ্রিত পত্রিকা বের হয় না) এ উদ্যোগ শুরু হয়েছে।’
‘কাগজে যেমন ওয়েবেও তেমন’—এ ধারণা নিয়ে দেশের প্রথম ইলেকট্রনিক পেপার (ই-পেপার) চালু করে প্রথম আলো। ১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর প্রথম আলো প্রকাশের প্রথম দিন থেকেই ইন্টারনেটে ছিল প্রথম আলোর ওয়েবসাইট। মুদ্রিত পত্রিকা যেমন, ওয়েবে হুবহু তেমন দেখা যায় ই-প্রথম আলো।
২০০৮ সালের ৪ নভেম্বর প্রথম আলোর দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ই-প্রথম আলোর ঘোষণা দেওয়া হয়। পরদিন ৫ নভেম্বর থেকে ই-প্রথম আলোর বেটা সংস্করণ ইন্টারনেটে পাঠকেরা বিনা মূল্যে পড়তে পেরেছেন।
বেটা সংস্করণের পর ২০০৯ সালের ৪ এপ্রিল প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ই-প্রথম আলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ই-প্রথম আলোর কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা সহযোগিতায় ছিল দেশি প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান এমএনএইচএস ই–সলিউশন লিমিটেড। পিএইচপি প্রোগ্রামিং ভাষায় তৈরি হয়েছিল ই-প্রথম আলো। ওয়েবে জেপিজি ফরম্যাটের ছবি আকারে পত্রিকার সব পৃষ্ঠাসজ্জা ও সংবাদ রাখা হতো। প্রথম আলোর পর ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারও ই-পেপার প্রকাশ করে।
২০১১ সাল থেকে প্রথম আলো নিজস্ব কারিগরি ব্যবস্থাপনায় ই-প্রথম আলো প্রকাশ করে যাচ্ছে। জাবেদ সুলতান জানান, ২০১৮ সালের ১৫ জুলাই থেকে গ্রাহক হয়ে (সাবস্ক্রিপশন করে) ই-প্রথম আলো পড়তে হয়। গ্রাহকেরা প্রতিদিন প্রকাশিত প্রথম আলো পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা ও ক্রোড়পত্র পড়তে পারেন। গ্রাহকেরা ই-প্রথম আলোতে আর্কাইভে গিয়ে ২০০৯ সাল থেকে প্রকাশিত সব সংখ্যা পড়তে পারবেন। এখন কিশোর আলো, বিজ্ঞানচিন্তা, বর্ণিল ম্যাগাজিন, ঈদসংখ্যা ও বিশেষ ম্যাগাজিন ই-পেপারে পাওয়া যাচ্ছে।
মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে গ্রাহক হওয়া যায়। বর্তমানে প্রথম আলোতে প্রকাশিত সব সংবাদ ও ছবি ই-প্রথম আলোতে ছবি হিসেবে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সংবাদ টেক্সট আকারেও (ডক ফরম্যাট) পাওয়া যায়। একটি সুবিধা চালু আছে প্রথম আলোর ই-সংস্করণে। বিনা মূল্যে বিজ্ঞাপনসহ দিনের প্রকাশিত ই-প্রথম আলো পড়া যাবে। যাঁরা অর্থের বিনিময়ে গ্রাহক হবেন, তাঁরা বিজ্ঞাপন ছাড়া দিনের পত্রিকা, পুরোনো পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনা পড়তে পারবেন।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এখন ই–প্রথম আলোর গ্রাহক হতে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য প্রোমো কোড PALO27 ব্যবহার করতে হবে। এ সুযোগ ২০ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ই-প্রথম আলোর ঠিকানা: www.eprothomalo.com ও epaper.prothomalo.com।