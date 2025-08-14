মেড বাই গুগল অনুষ্ঠান কবে, নতুন কী আসতে পারে

নিজেদের তৈরি নতুন প্রযুক্তি ও পণ্যের ঘোষণা দিতে প্রতিবছরই ‘মেড বাই গুগল’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে গুগল। এ বছর ২০ আগস্ট মেড বাই গুগল অনুষ্ঠান আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গুগল কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় বার্ষিক এ আয়োজনে বরাবরই মতোই নতুন প্রযুক্তি ও পণ্য বাজারে আনতে পারে গুগল।
প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের ধারণা, মেড বাই গুগল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হবে নতুন পিক্সেল ১০ সিরিজের স্মার্টফোন। পিক্সেল ১০, পিক্সেল ১০ প্রো, পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল এবং ভাঁজযোগ্য পিক্সেল ১০ প্রো ফোল্ড মডেলে আসতে পারে স্মার্টফোনগুলো। স্মার্টফোনের পাশাপাশি পিক্সেল ওয়াচ ৪ স্মার্টঘড়িও আনতে পারে গুগল। আগের মডেলের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি এবং দ্রুত চার্জিং সুবিধা যুক্ত হতে পারে নতুন স্মার্টঘড়িতে। একই অনুষ্ঠানে হালনাগাদ পিক্সেল বাডস ২এ ইয়ারবাড ঘোষণার সম্ভাবনাও রয়েছে।
শুধু নতুন হার্ডওয়্যার নয়, সফটওয়্যারেও পরিবর্তন আনতে পারে গুগল। ধারণা করা হচ্ছে, পিক্সেল ১০ সিরিজে আরও উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সুবিধা যুক্তের ঘোষণা দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘জেমিনি’ মডেলের সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে স্মার্টফোনে এআই অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছে।
গুগলের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল থেকে মেড বাই গুগল অনুষ্ঠান অনলাইনে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। আগামী বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা থেকে অনলাইনে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখা যাবে।
