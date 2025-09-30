নতুন মডেলের আইফোনে অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স ঠিকমতো কাজ না করার অভিযোগ করেছেন অনেক ক্রেতা
প্রযুক্তি

আইফোনের নতুন মডেলে ত্রুটি, ভোগান্তিতে ব্যবহারকারীরা

প্রযুক্তি ডেস্ক

অ্যাপলের নতুন আইফোন ১৭ সিরিজ বাজারে এসেছে ১৯ সেপ্টেম্বর। কিন্তু বাজারে আসার পরপরই নতুন মডেলের আইফোন নিয়ে ব্যবহারকারীদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ব্যবহারকারীদের অভিযোগ, নতুন মডেলের আইফোনে অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স ঠিকমতো কাজ করছে না। সমস্যাটি সব ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে না হলেও আইফোন এয়ারসহ সিরিজের বিভিন্ন মডেলে এ সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে অনেককে।

অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সুবিধাগুলো পাওয়া যায়, তার মধ্যে রয়েছে স্মার্ট সাজেশন ও কনটেক্সচুয়াল ইনফো। কিন্তু ভুক্তভোগী ব্যবহারকারীরা জানিয়েছেন, সুবিধাগুলো ব্যবহার করতে গেলে সিস্টেম বারবার নতুন করে ডাউনলোড করার নির্দেশ দিচ্ছে। এতে ভোগান্তিতে পড়ছেন তারা। অ্যাপলের নিজস্ব ফোরামে বিষয়টি নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। অনেকে লিখেছেন, তারা জেনমোজি ও ইমেজ প্লেগ্রাউন্ড ব্যবহার করতে পারছেন না। আবার কেউ কেউ জানিয়েছেন, নতুন ফোন চালুর পর প্রথম দিকে অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স স্বাভাবিকভাবে কাজ করলেও সিরির পুরোনো অ্যানিমেশন বেছে নেওয়ার পর থেকে আর সুবিধাটি চালু হচ্ছে না।

ব্যবহারকারীদের অভিযোগের বিষয়ে অ্যাপল জানিয়েছে, সমস্যার বিষয়টি সম্পর্কে অ্যাপল অবগত রয়েছে। শিগগিরই সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা হবে। আর তাই এ ত্রুটির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের সেটিংস অ্যাপ পুনরায় চালু, অ্যাপল ইন্টেলিজেন্সসংক্রান্ত অ্যাপগুলো পুনরায় ইনস্টলসহ প্রয়োজনে নতুন করে অ্যাপল আইডিতে সাইন ইন করার পরামর্শও দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

সম্প্রতি আইফোনের একাধিক নতুন মডেলের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী ব্যবহারকারীরা জানিয়েছেন, আইফোন ১৭ প্রো ও ১৭ প্রো ম্যাক্স সহজেই আঁচড় পড়ে যাচ্ছে। তবে অ্যাপলের দাবি, এগুলো আসল আঁচড় নয়। ‘ম্যাটেরিয়াল ট্রান্সফার’। তবে জনপ্রিয় ইউটিউবার জেরিরিগএভরিথিং জানিয়েছেন, প্রো মডেলের ক্যামেরা আইল্যান্ডের কোনাগুলোতে অ্যানোডাইজড কোটিং সমানভাবে না দেওয়ায় সহজেই আঁচড়ের মতো দাগ দেখা দিচ্ছে।

