তরুণ এআই উদ্যোক্তাদের সহায়তায় ওপেনএআইয়ের নতুন উদ্যোগ

তরুণ উদ্যোক্তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) উদ্যোগ গড়ে তোলায় সহায়তা করতে ‘গ্রোভ’ নামের নতুন কর্মসূচি চালু করেছে ওপেনএআই। নতুন এ উদ্যোগের আওতায় নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের এআইভিত্তিক অ্যাপ বা সেবা চালুর জন্য বিভিন্ন ধাপে প্রশিক্ষণ, দিকনির্দেশনা ও সহায়তা দেবে ওপেনএআই।
ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, নতুন এ উদ্যোগের আওতায় তরুণ এআই উদ্যোক্তাদের ওপেনএআইয়ের প্রধান কার্যালয়ে পাঁচ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা নতুন এআই টুল ও মডেল ব্যবহারের সুযোগ পাবেন, যেগুলো এখনো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। পাশাপাশি থাকবে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা কমিউনিটিতে যুক্ত হওয়ার সুযোগ। কর্মসূচি শেষে উদ্যোক্তারা চাইলে বিনিয়োগ সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি ওপেনএআইয়ের সঙ্গে বা নতুন কোনো প্রকল্পে যুক্ত হতে পারবেন।
গ্রোভ কর্মসূচির প্রথম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে আগামী ২০ অক্টোবর থেকে। প্রথম পর্যায়ে ১৫ জন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। প্রশিক্ষণ শেষে নির্বাচিত উদ্যোক্তারা চাইলে ওপেনএআইয়ে কাজ করতে পারবেন বা নিজের উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সরাসরি পরামর্শ নিতে পারবেন।
প্রসঙ্গত, এআইভিত্তিক নতুন উদ্যোক্তাদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান নানা ধরনে উদ্যোগ নিয়েছে। গত বছর গুগল চালু করেছিল ‘স্টার্টআপস ক্লাউড এআই অ্যাকসেলেরেটর’ কর্মসূচি। চলতি বছরের এপ্রিলে মাইক্রোসফটও বিভিন্ন স্টার্টআপের জন্য নতুন অ্যাকসেলেরেটর কর্মসূচি চালু করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব উদ্যোগ এআই খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের প্রতিফলন।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস