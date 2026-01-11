আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমে অনীহা আইফোন ব্যবহারকারীদের, কারণ কী

অ্যাপলের তৈরি হালনাগাদ প্রযুক্তিসুবিধা পেতে সর্বশেষ সংস্করণের আইওএস অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে থাকেন আইফোন ব্যবহারকারীরা। তবে অ্যাপলের তৈরি সর্বশেষ আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র দেখা যাচ্ছে। অপারেটিং সিস্টেমটিতে বড় ধরনের নকশাগত পরিবর্তন আনা হলেও তা ব্যবহারকারীদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। ফলে গত বছর নতুন আইওএস সংস্করণ উন্মোচনের সময় আইফোন ব্যবহারকারীদের মধ্যে যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, ২০২৬ সালের শুরুতে এসে তা অনেকটাই কমে গেছে।
নকশা পছন্দ না হওয়ার পাশাপাশি আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমে বিভিন্ন কারিগরি সমস্যা থাকার অভিযোগও তুলেছেন অনেক ব্যবহারকারী। তাঁদের মতে, এসব ত্রুটির কারণে দৈনন্দিন আইফোন ব্যবহারে বেশ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। ফলে পুরোপুরি স্থিতিশীল সংস্করণ উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন অনেকে। আর তাই পুরোনো আইওএস অপারেটিং সিস্টেমই ব্যবহার করছেন তাঁরা।
দীর্ঘদিন ধরেই নতুন আইওএস সংস্করণ দ্রুত গ্রহণের হারকে অ্যাপলের অন্যতম সাফল্য হিসেবে দেখা হতো। তবে আইওএস ২৬ সেই ধারায় ব্যতিক্রম তৈরি করেছে। ওয়েব ট্রাফিক বিশ্লেষণ করা প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটকাউন্টারের তথ্য অনুযায়ী, অ্যাপলের তৈরি সর্বশেষ আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেম খুব কমসংখ্যক আইফোনে ইনস্টল করা হয়েছে। এই হার গত কয়েক বছরে সবচেয়ে কম বলে ধারণা করছেন প্রযুক্তি বিশ্লেষকেরা।
প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের তথ্যমতে, বড় ধরনের নকশা পরিবর্তন ও নতুন ‘লিকুইড গ্লাস’সুবিধা যুক্ত করাকে আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমের ব্যবহারকারীর হার কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যদিও অ্যাপল আনুষ্ঠানিকভাবে নকশা নিয়ে ব্যবহারকারীদের অসন্তোষের কথা স্বীকার করেনি, তবে নতুন সংস্করণগুলোয় আইফোন ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমের ইন্টারফেসে একাধিকবার পরিবর্তন আনা হয়েছে।
সূত্র: নিউজ১৮