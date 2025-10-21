তাইওয়ানে প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছে কম্পিউটার সমিতি

বিভিন্ন দেশের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী সমাধান ও নতুন পণ্য নিয়ে তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে বসছে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি প্রদর্শনী ‘টাইট্রনিকস অ্যান্ড এআইওটি তাইওয়ান ২০২৫’–এর ৫১তম আসর। আগামীকাল বুধবার তাইপের নানগ্যাং এক্সিবিশন সেন্টারে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে তিন দিনের এই প্রযুক্তি প্রদর্শনী। এতে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) অংশ নিচ্ছে। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বিসিএস।
বিসিএসের পরিচালক মো. ইকবাল হোসাইন, মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ তোজাম্মেল উদ্দিন সিকদারের নেতৃত্বে এবারের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করছেন বিসিএসে আরও ২৭ জন সদস্য। আন্তর্জাতিক এই প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীরা অংশ নেবেন। তাঁদের সঙ্গে বাণিজ্যিক আলোচনা, ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিসিএস সদস্যরা বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।
প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে তাইওয়ান এক্সটারনাল ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (টাইট্রা) ও তাইওয়ান ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিইইএমএ)। টাইট্রনিকস হলো একটি আন্তর্জাতিক ইলেকট্রনিকস প্রদর্শনী আর এআইওটি তাইওয়ান হচ্ছে তাইওয়ানের আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি প্রদর্শনী।