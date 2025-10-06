নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতার বাংলাদেশ পর্বে বিজয়ী হলো যারা

নাসা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ হ্যাকাথন প্রতিযোগিতার বাংলাদেশ পর্বে বিজয়ী হয়েছে ২৭টি দল। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা আয়োজিত অনলাইন এ হ্যাকাথন প্রতিযোগিতা গত শুক্রবার শুরু হয়। টানা ৩৬ ঘণ্টার এ প্রতিযোগিতায় ঢাকার পাশাপাশি বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী ও সিলেটের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। গতকাল সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজয়ী দলগুলোর নাম জানিয়েছে প্রতিযোগিতার আয়োজক বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)।
প্রতিযোগিতায় ঢাকা অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন, প্রথম ও দ্বিতীয় রানার্সআপ হয়েছে যথাক্রমে ক্রোনজ, অ্যাস্ট্রো-৪ ও স্পেস কিটি দল। ঢাকার বাইরে বরিশাল অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন, প্রথম ও দ্বিতীয় রানার্সআপ হয়েছে যথাক্রমে পোলারিস, সিরিয়াস ও টিম লেনিয়াকি দল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এক্সোভিশনারিস, কুয়েট মঙ্গলচারী ও মেটিওর গার্ডিয়েন্স, কুমিল্লা অঞ্চলে নো ম্যাডস, কুয়েন্টিসেন্স মাইনাস ইনফিনিটি ও ইকিলিপজড, খুলনা অঞ্চলে ওয়াসিস, অ্যাটলাস ও অব্লিভাইট, ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিউ বাইস, সফট স্যাসি ও অ্যাস্ট্রা ফাইন্ড, রংপুর অঞ্চলে ফাঁকিবাজ, স্পেস স্কোয়াড ও এস্পেক্ট্রা, রাজশাহী অঞ্চলে মাইনাস ওয়ান, অরা ও টেরা ফার্ম এবং সিলেট অঞ্চলে কোড ক্রাকার্স, এআইবিএ স্পেস ওয়েভ ও টিম উল্কা।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, টানা ১২ বারের মতো নাসা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ হ্যাকাথন প্রতিযোগিতার বাংলাদেশ পর্ব আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের (এআইইউবি) পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বেসিস স্টুডেন্টস ফোরামের সহযোগিতায় আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় এ বছর প্রায় ৫০০ প্রকল্প জমা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে নাসা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতার বৈশ্বিক পর্বে ‘বেস্ট ইউজ অব ডেটা’ বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দল ‘অলীক’। ২০২১ সালে ‘বেস্ট মিশন কনসেপ্ট’ বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এবং বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গড়া দল ‘মহাকাশ’। ২০২২ সালে ‘মোস্ট ইন্সপিরেশনাল’ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ‘ডায়মন্ডস’ দল। ২০২৩ সালে ‘বেস্ট স্টোরিটেলিং’ বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দল ‘ভয়েজার্স’।