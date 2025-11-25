অদল-বদল করা যাবে ল্যাপটপ ও কম্পিউটার
পুরোনো ল্যাপটপ বা কম্পিউটার বদলে নতুন গেমিং ও গ্রাফিকস কম্পিউটার

পুরোনো ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার পরিবর্তন করে নতুন গেমিং ও গ্রাফিকস কম্পিউটার কেনার সুযোগ দিচ্ছে কম্পিউটার অদলবদলকারী প্রতিষ্ঠান এক্সচেঞ্জকরি লিমিটেড ও প্রযুক্তিপণ্যের বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান স্টার টেক লিমিটেড। ‘পাওয়ার আপ ইয়োর গেম’ শীর্ষক এই অফারের আওতায় যেকোনো ব্যক্তি নিজেদের পুরোনো ল্যাপটপ ও কম্পিউটার জমা দিয়ে কম দামে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন গেমিং কম্পিউটার কিনতে পারবেন। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে এক্সচেঞ্জকরি লিমিটেড।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নতুন এই উদ্যোগের আওতায় যেকোনো ব্যক্তি এক্সচেঞ্জকরির ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে পুরোনো ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের বিস্তারিত তথ্যসহ স্টার টেকের বিক্রি করা নির্দিষ্ট মডেলের কম্পিউটারের তথ্য জমা দিতে পারবেন। এরপর পুরোনো ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের মান যাচাই করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দেবে এক্সচেঞ্জকরি কর্তৃপক্ষ, যা নতুন কম্পিউটারের দাম থেকে বাদ দেওয়া হবে। ফলে পুরোনো পণ্য নির্দিষ্ট দামে বিক্রির পাশাপাশি কম দামে নতুন পণ্য কেনা যাবে। ক্রেতারা চাইলে সর্বোচ্চ দুটি ল্যাপটপ বা কম্পিউটার বদলে নতুন গেমিং ও গ্রাফিকস কম্পিউটার কিনতে পারবেন।

অফারের বিষয়ে এক্সচেঞ্জকরি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রাসেল আহমেদ বলেন, ‘গ্রাহকদের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাহিদা থাকলেও পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহের অভাবে আমরা এত দিন সেবাটি চালু করতে পারিনি। স্টার টেক পর্যাপ্ত নতুন পণ্যের সম্ভার নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ফলে এখন গ্রাহকেরা তাঁদের পুরোনো ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ দিয়ে সহজেই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত গেমিং ও গ্রাফিকস কম্পিউটার কিনতে পারবেন।’

স্টার টেক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাহেদ আলী ভূঁইয়া বলেন, ‘এক্সচেঞ্জকরির সঙ্গে যৌথভাবে আমরা গ্রাহকদের পুরোনো পিসি এক্সচেঞ্জ করে নতুন গেমিং-গ্রাফিকস কম্পিউটার প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। এ উদ্যোগের ফলে গ্রাহকেরা স্টার টেকের মানসম্পন্ন পণ্যের পাশাপাশি এক্সচেঞ্জকরির নির্ভরযোগ্য এক্সচেঞ্জ সেবার সুবিধা পাবেন।’

