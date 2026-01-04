রায়ানস কম্পিউটারসের প্রধান কার্যালয়ে কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছেন কর্মীরা
প্রযুক্তি

২৬ বছরে রায়ানস কম্পিউটারস

সোহানুর রহমান

২৬ বছর পার করল কম্পিউটার ও প্রযুক্তিপণ্যের বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান রায়ানস কম্পিউটারস। এ উপলক্ষে ৩ জানুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে রায়ানসের প্রধান কার্যালয়সহ দেশের সব শাখায় কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০০০ সালের ২ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করা রায়ানস কম্পিউটারস বর্তমানে দেশজুড়ে ১৯টি শাখা ও নিজস্ব অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৬৪ জেলার গ্রাহকদের সেবা দিচ্ছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ, গেমিং যন্ত্র, স্মার্ট পণ্যসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিপণ্য সরবরাহের পাশাপাশি সহজ কিস্তি সুবিধাও দিয়ে থাকে রায়ানস কম্পিউটারস। গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত করতে কাগজবিহীন ও সফটওয়্যারনির্ভর সেবাব্যবস্থার পাশাপাশি কল সেন্টার ও অনলাইনে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

করপোরেট ও প্রাতিষ্ঠানিক খাতে প্রযুক্তিসহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি রায়ানস কেয়ার লিমিটেডের মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমও পরিচালনা করছে রায়ানস কম্পিউটারস। গ্রাহকসেবা, উন্নত ব্যবসা পরিচালনা এবং আধুনিক প্রযুক্তি সহজলভ্য করার লক্ষ্য নিয়ে নতুন বছরেও দেশব্যাপী কার্যক্রম সম্প্রসারণে উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

