এখন গুগল অ্যাকাউন্টের তথ্য অটোফিল করবে ক্রোম

গুগল ক্রোমের মোবাইল ও ডেস্কটপ সংস্করণে অটোফিল সুবিধায় বড় ধরনের হালনাগাদ আনা হয়েছে। নতুন এসব পরিবর্তনের ফলে গুগল অ্যাকাউন্ট ও গুগল ওয়ালেটে সংরক্ষিত বিভিন্ন তথ্য এখন আরও দ্রুত, নির্ভুল ও ব্যবহারবান্ধব উপায়ে অনলাইন ফর্মে পূরণ করা যাবে। পাশাপাশি অটোফিল সাজেশনের প্রদর্শনপদ্ধতিও আরও স্পষ্ট করা হয়েছে, যাতে ব্যবহারকারীরা একাধিক বিকল্পের মধ্যে ঠিক তথ্যটি সহজে শনাক্ত করতে পারেন।
গুগলের একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ক্রোমে সাইন-ইন করে থাকলে এখন গুগল অ্যাকাউন্টে সংরক্ষিত নাম, ই-মেইল ঠিকানা, বাড়ি ও কর্মস্থলের ঠিকানা—এসব তথ্য ডেস্কটপ, অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস সব প্ল্যাটফর্মেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অটোফিলের মাধ্যমে পূরণ হবে। এতে বারবার ব্যক্তিগত তথ্য লেখার ঝামেলা কমবে। অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণে অটোফিল পরামর্শ দেখানোর ধরনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনস্ক্রিন কিবোর্ডের ওপরে যে পরামর্শগুলো দেখা যায়, এগুলো এখন দুই লাইনে প্রদর্শিত হবে, যাতে একই নামের একাধিক ব্যক্তির তথ্য দেখালেও ওপরের ও নিচের লাইনে অতিরিক্ত বিবরণ দেখে সঠিকটি বেছে নেওয়া যায়। আন্তর্জাতিক ঠিকানা পূরণের ক্ষেত্রেও অটোফিল আরও স্মার্ট হয়ে উঠছে। বিশেষ করে মেক্সিকোর ঠিকানা। যেখানে সাধারণত দুটি সংযোগসড়কের উল্লেখ থাকে, এসব তথ্য শনাক্ত করতে ক্রোম এখন আরও সক্ষম। জাপানে ব্যবহৃত ধ্বনিত (ফোনেটিক) নাম সিস্টেমের সমর্থনও শিগগির যুক্ত হবে, যা সেসব অঞ্চলের ব্যবহারকারীর জন্য অটোফিলকে আরও নির্ভুল করবে।
গত মাসে ক্রোমে ‘এনহ্যান্সড অটোফিল’ চালু করা হয়, যার মাধ্যমে পাসপোর্ট নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স, লয়্যালটি কার্ডের তথ্য, এমনকি গাড়ির ভিআইএন ও নাম্বারপ্লেটও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণের সুযোগ পাওয়া যায়। নতুন আপডেটে ডেস্কটপ ও অ্যান্ড্রয়েড উভয় সংস্করণের ক্রোমই গুগল ওয়ালেটে সংরক্ষিত ভ্রমণসংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। ফলে ভ্রমণসংক্রান্ত কোনো সেবা যেমন বিমানবন্দরে গাড়ি ভাড়া বুকিং করতে গেলে ফ্লাইটের তারিখ, আগমনের সময়সহ প্রয়োজনীয় তথ্য অটোফিল নিজে থেকেই পূরণ করে দেবে।
সূত্র: দ্য ভার্জ