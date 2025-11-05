বাংলালিংকের প্রধান কার্যালয়ে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব
প্রযুক্তি

বাংলালিংক পরিদর্শনে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

প্রযুক্তি ডেস্ক

বাংলালিংকের প্রধান কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানটির নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সেন্টার পরিদর্শন করেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। গত রোববার তিনি এই পরিদর্শন করেন। আজ বুধবার বাংলালিংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরিদর্শনকালে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব কানেক্টেড ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জনে সাব-১ গিগাহার্টজ লো ব্যান্ড স্পেকট্রামের সর্বোত্তম বরাদ্দপ্রক্রিয়া ও সমতাপূর্ণ বণ্টনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি, গ্রামীণ এলাকায় ৭০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড নেটওয়ার্ক কাভারেজ বিস্তৃত করা, নেটওয়ার্ক জট কমিয়ে আনা এবং দেশের সব টেলিযোগাযোগ অপারেটরের জন্য সমান সুযোগ–সুবিধা নিশ্চিতে কৌশলগত পরিকল্পনার ওপরও জোর দেন তিনি।

বাংলালিংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এ সময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির (এআই) ব্যবহার এবং কোয়ালিটি অব সার্ভিস (কিউওএস) শক্তিশালী করা, ইন্টারনেটের গতি বাড়ানো ও দেশজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন গ্রাহকসেবা নিশ্চিতে চলমান বিনিয়োগ কার্যক্রম উপস্থাপন করে।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বাংলালিংকের নেটওয়ার্ক কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলোর প্রশংসা করেন। স্পেকট্রামের কার্যকারিতা বাড়ানো, সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা ও সব গ্রাহকের জন্য উন্নত অভিজ্ঞতা নিশ্চিতের জন্য সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারত্ব অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি।

বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী ইওহান বুসে বলেন, ‘লো ব্যান্ড স্পেকট্রাম এবং ৭০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের সুষ্ঠু ও সমতাপূর্ণ বণ্টনের ওপর যে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি, তা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য উচ্চ মানসম্পন্ন নেটওয়ার্ক নিশ্চিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

