বনের ভেতরে বসানো একটি ক্যামেরা দিনের পর দিন প্রাণীদের ছবি তুলে রাখতে পারে; কিন্তু হাজার হাজার ছবির মধ্যে কোনটি বাঘ, কোনটি হরিণ, আর কোনটি অন্য প্রাণী—সব ছবি হাতে দেখে শনাক্ত করা বেশ কঠিন। এ কাজ সহজ করতে পারে এআই।
এ ধরনের ব্যবস্থাকে বলা হয় এআই বন্য প্রাণী শনাক্তকরণ বা ওয়াইল্ডলাইফ মনিটরিং। ক্যামেরা কোনো প্রাণীর চলাচল শনাক্ত করলে ছবি তোলে। পরে এআই ছবির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে প্রাণীর প্রজাতি ও উপস্থিতি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
২০২৬ সালের ৬ মার্চ গুগল রিসার্চ জানায়, তাদের স্পেসিসনেট প্রযুক্তি ক্যামেরায় তোলা ছবিতে প্রায় ২ হাজার ৫০০ ধরনের প্রাণী শনাক্ত করতে পারে। এটি শেখাতে ব্যবহার করা হয়েছে ৬ কোটি ৫০ লাখের বেশি চিহ্নিত ছবি।
সুন্দরবনের মতো বনাঞ্চলে এমন প্রযুক্তি প্রাণীর চলাচল পর্যবেক্ষণে সহায়ক হতে পারে। তবে অন্ধকার, ঝাপসা ছবি বা অস্বাভাবিক ভঙ্গির কারণে এআই ভুল শনাক্ত করতে পারে। প্রাণীর অবস্থানসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ পেলে শিকারিরাও সুবিধা পেতে পারে।
তাহলে বন সংরক্ষণে কী করবেন?
ক্যামেরার তথ্য গোপন রাখুন।
এআইয়ের শনাক্তকরণ বিশেষজ্ঞ দিয়ে যাচাই করুন।
বনরক্ষীদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা দিন।
বন্য প্রাণী চেনা প্রযুক্তির কাজ হতে পারে; কিন্তু তাদের নিরাপদ রাখার দায়িত্ব মানুষেরই।
লেখক: টেক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর