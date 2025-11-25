এক্সে নতুন সুবিধা, জানা যাবে অন্য ব্যবহারকারীদের অবস্থানের তথ্যও

ব্যবহারকারীদের প্রোফাইলে নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার)। ‘অ্যাবাউট দিস অ্যাকাউন্ট’ নামের এই সুবিধা চালুর ফলে অ্যাকাউন্টের গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য ও ব্যবহারের ইতিহাস এক জায়গায় দেখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। শুধু তা–ই নয়, অন্য ব্যবহারকারীদের অবস্থানের তথ্য জানার পাশাপাশি সেই অ্যাকাউন্টের ইউজারনেম কতবার পরিবর্তন করা হয়েছে, তা জানা যাবে। ফলে ভুয়া পরিচয় দেওয়া এক্স ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যাবে।
এক্সের তথ্যমতে, নতুন এই সুবিধা ওয়েব ও মোবাইল উভয় সংস্করণে ব্যবহার করা যাবে। সুবিধাটি এখনো সবার জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত করা হয়নি। সুবিধাটি চালু হলে প্রোফাইলের ‘জয়েন্ড’ বা যোগদানের তারিখে চাপ দিলে একটি পেজ চালু হবে। সেখানে অ্যাকাউন্ট খোলার সময়, ব্যবহারকারীর অবস্থান, ইউজারনেম পরিবর্তনের ইতিহাস এবং অ্যাপটি কোনো উৎস যেমন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপ স্টোর বা গুগল প্লে থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে কি না, তা দেখা যাবে।
প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চ জানিয়েছে, অনেক ব্যবহারকারী নিজস্ব তথ্য দেখতে পারলেও অন্যদের প্রোফাইল থেকে তাঁদের অবস্থান ও অ্যাকাউন্টের তথ্য দেখতে পারছেন না। তবে তাঁরা নিজেদের তথ্য যাচাই করার পাশাপাশি ‘প্রাইভেসি অ্যান্ড সেফটি’ সেটিংস থেকে গোপনীয়তাবিষয়ক বিভিন্ন সেটিংস পরিবর্তন করতে পারছেন।
গত অক্টোবরে এক্সের পণ্য বিভাগের প্রধান নিকিটা বিয়ার জানিয়েছিলেন, নতুন সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের কাছে প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে ধরা হবে। সুবিধাটি চালু হলে ব্যবহারকারীরা জানতে পারবেন এক্সের কোনো অ্যাকাউন্ট ভুল তথ্য ছড়িয়ে অন্যদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে কি না।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস