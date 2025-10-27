নতুন রূপে ইউটিউবের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ

অনলাইনে বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম এখন ইউটিউব। ভিডিও দেখার পাশাপাশি ইউটিউবে ভিডিও প্রকাশ করে আয়ও করছেন অনেকে। ব্যবহারকারীদের বর্তমানের তুলনায় আরও ভালোভাবে ভিডিও দেখার সুযোগ দিতে ইউটিউবের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের ইন্টারফেসে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে গুগল। এরই মধ্যে গুগল প্লেস্টোরে নতুন ইন্টারফেসযুক্ত ইউটিউব অ্যাপ উন্মুক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট নাইন টু ফাইভ গুগল জানিয়েছে, নতুন ইন্টারফেসযুক্ত ইউটিউব অ্যাপের আইকন ও মেনুর নকশায় নতুনত্ব আনা হয়েছে। এর ফলে অ্যাপের আইকনগুলো আরও গাঢ় ও মোটা দেখা যাচ্ছে। পরিবর্তন আনা হয়েছে ভিডিও প্লেয়ারেও। নতুন নকশায় ভিডিও প্লেয়ারের বাটন ও আইকনগুলো প্রায় স্বচ্ছ রাখা হয়েছে, যাতে ভিডিও পর্দায় স্পষ্টভাবে দেখা যায়। স্বচ্ছ ইন্টারফেসের যুক্ত হওয়ায় ভিডিও দেখার সময় দর্শককে আর আশপাশে থাকা বিভিন্ন বাটন দেখতে হবে না। ফলে ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা আগের তুলনায় আরও উন্নত হবে।
ইন্টারফেসে পরিবর্তন হওয়ায় ভিডিওর ধরন অনুযায়ী ইউটিউব অ্যাপের ‘লাইক’ বাটনে বিভিন্ন অ্যানিমেশন দেখা যাবে। যেমন গান শোনার সময় লাইক দিলে মিউজিক নোট দেখার পাশাপাশি প্লেলিস্টে ভিডিও যোগ করার সময় বিশেষ ধরনের অ্যানিমেশন দেখা যাবে। ইউটিউবের মতামত বিভাগেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে কোনো ভিডিওর নিচে একাধিক মতামত দেখা গেলে কোন মতামতের উত্তর কোনটি, তা বুঝতে পারেন না অনেকে। এ সমস্যা সমাধানে নতুন ইন্টারফেসযুক্ত ইউটিউব অ্যাপে থ্রেডভিত্তিক মতামত দেখা যাবে। ফলে নির্দিষ্ট মতামতের প্রতিক্রিয়া বর্তমানের তুলনায় ভালোভাবে দেখা যাবে।
নতুন ইন্টারফেসযুক্ত ইউটিউব অ্যাপ ব্যবহারের জন্য গুগল প্লেস্টোর থেকে অ্যাপটির সর্বশেষ সংস্করণ ডাউনলোড করতে হবে। নতুন ইন্টারফেস পছন্দ না হলে ব্যবহারকারীরা অ্যাপের মাধ্যমেই ইউটিউবকে জানাতে পারবেন। অ্যান্ড্রয়েডের পাশাপাশি শিগগিরই আইওএস অপারেটিং সিস্টেমের জন্য নতুন ইন্টারফেসযুক্ত ইউটিউব অ্যাপ উন্মুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে গুগল।
সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড পুলিশ