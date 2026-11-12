এনভিডিয়ার সিইও পদ থেকে পদত্যাগ জেনসেন হুয়াংয়ের, সুনাম হারানোর নাটকীয় পতন

বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা জেনসেন হুয়াং। এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তে তিনি এ পদ ছাড়েন। এ ঘোষণা হুয়াংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে গত কয়েক দিনের নানা জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়েছে। সম্প্রতি কোম্পানিটিতে ঘটে যাওয়া এক চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে এ আলোচনা চলছিল। জেনসেন হুয়াং টানা ৩৩ বছর দায়িত্ব পালনের পর বৃহস্পতিবার এ ঘোষণা দেন। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে একাধিক বিতর্কিত সংবাদ প্রকাশের পর এই পদত্যাগের খবর এল।
স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ হুয়াংয়ের পদত্যাগের বিষয়টি জানায়। এর মধ্য দিয়ে কয়েক দিন ধরে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চলা নানা জল্পনার অবসান হলো। সম্প্রতি বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং প্রতিষ্ঠানের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে ওঠা অভিযোগ ঘিরে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।
এর আগে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ জানিয়েছিল, জেনসেন হুয়াং বিদেশি কোনো গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন কি না, তা তদন্ত করে দেখা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ধারণা, চীনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করেন, এমন এক নারী অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে হুয়াংয়ের সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিষয়টি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় পরিচালনা পর্ষদ।
এদিকে এনভিডিয়ার বর্তমান নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) কোলেট ক্রেস অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব নিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটির বোর্ড চেয়ার হার্ভে জোনস জানান, বোর্ডের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাহী কোলেট এবং শীর্ষ কর্মকর্তাদের ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। কোম্পানির কার্যক্রম, গ্রাহক প্রতিশ্রুতি এবং পণ্যের ধারাবাহিকতা কোনো বাধা ছাড়াই চলবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিবৃতিতে কোলেট ক্রেসের বক্তব্য যুক্ত করা হলেও জেনসেন হুয়াংয়ের কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় এনভিডিয়ার কেন্দ্রীয় ভূমিকার কারণে হুয়াং উল্কার গতিতে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। তবে মার্কিন গোয়েন্দাদের দৃষ্টিতে চীনা গুপ্তচর হিসেবে বিবেচিত অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর রোমান্টিক সম্পর্কের তথ্য ফাঁস হওয়ার পর পতন আরও দ্রুত ঘটল। ৬৩ বছর বয়সী জেনসেন হুয়াং সম্প্রতি তাঁর স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ত থাকার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। তবে তিনি ব্যবসায়ী অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের কোনো বিস্তারিত তথ্য দেননি। অ্যালিস হুয়াং মেগাস্পিড নামক একটি চীনা কোম্পানি এবং এনভিডিয়ার গ্রাহক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহীর আরও একটি আলাদা সম্পর্ক ছিল। চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির হেলথ কেয়ার বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কিম্বার্লি পাওয়েলের সঙ্গে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।
হুয়াংয়ের এই কেলেঙ্কারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপরও চাপ তৈরি করছে। সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান কোম্পানিতে পরিণত হওয়া প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে ট্রাম্পের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওপেন-সোর্স এআইয়ের সুযোগ বজায় রাখা এবং চীনে চিপ রপ্তানির অনুমতির জন্য লবিং করার মতো এনভিডিয়ার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তুলে ধরার পাশাপাশি হুয়াং মার্কিন এআই নীতিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন।