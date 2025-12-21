টুইটারের মালিকানা নিয়ে আইনি চাপে ইলন মাস্কের এক্স

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটির নাম বদলে এক্স রাখা, নীল পাখির লোগো সরিয়ে ফেলা এবং প্রকাশ্যেই ‘টুইটার’ ব্র্যান্ডকে বিদায় জানানোর পর অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, জনপ্রিয় এই নামটি আর ফিরছে না। তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, টুইটার এখনো পুরোপুরি অতীতে ঠাঁই নেয়নি। সেই নামের মালিকানা ধরে রাখতে এবার আইনি জটিলতায় জড়িয়েছে ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান এক্স।
প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এক্স সম্প্রতি তাদের পরিষেবার শর্তাবলি হালনাগাদ করেছে। সেখানে আবারও টুইটার নামের উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিবর্তন এসেছে এমন এক সময়ে, যখন একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ ব্লুবার্ড এখন টুইটার ব্র্যান্ড পুনরুদ্ধার করে তা নতুনভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে।
বর্তমানে এক্সের মালিকানা রয়েছে ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এক্সএআইয়ের হাতে। গত সপ্তাহে অপারেশন ব্লুবার্ড ঘোষণা দেয়, তারা টুইটার ব্র্যান্ডের অবশিষ্ট অধিকার নিজেদের ভবিষ্যৎ পণ্য ও সেবায় ব্যবহার করতে চায়। এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক দপ্তরে আবেদন করে এক্সের কাছ থেকে টুইটার ও টুইট নামের ট্রেডমার্ক বাতিলের দাবি জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। আবেদনে বলা হয়েছে, এক্স করপোরেশনের পণ্য, সেবা ও বিপণন কার্যক্রম থেকে ‘টুইটার’ ও ‘টুইট’ নাম কার্যত পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে ঐতিহ্যবাহী এই ব্র্যান্ডটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা পুনরায় ব্যবহারের কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।
অপারেশন ব্লুবার্ড জানিয়েছে, তারা এই নাম ব্যবহার করে নতুন পণ্য ও সেবা চালু করতে চায়। এর মধ্যে ঠিকানায় একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে। ২০২২ সালে টুইটার অধিগ্রহণের পর থেকেই ইলন মাস্ক প্ল্যাটফর্মটির পুরোনো পরিচয় থেকে সরে আসার কথা জানিয়ে আসছিলেন। সে বছরের জুলাইয়ে এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘শিগগিরই আমরা টুইটার ব্র্যান্ডকে বিদায় জানাব এবং ধীরে ধীরে সব পাখিকেও।’ ওই ঘোষণার পরই টুইটার আনুষ্ঠানিকভাবে রূপ নেয় এক্সে। এরপর বদলে যায় লোগো। একসময় বহুল ব্যবহৃত ‘টুইট’ শব্দটি ধীরে ধীরে আনুষ্ঠানিক ব্যবহার থেকে বাদ পড়ে।
তবে অতীতের সব চিহ্ন পুরোপুরি মুছে যায়নি। অবশ্য এখনো টু্ইটারের ঠিকানাটি ব্যবহারকারীদের এক্স ডটকমে নিয়ে যায়। এই সংযোগই পুরোনো ও নতুন পরিচয়ের মধ্যে দৃশ্যমান যোগসূত্র হিসেবে রয়ে গেছে। এবার সেই সংযোগই আইনি গুরুত্ব পাচ্ছে। টেকক্রাঞ্চের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হালনাগাদ সেবার শর্তে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৫ সালের ১৬ জানুয়ারি থেকে এক্স বা টুইটার নাম, সংশ্লিষ্ট ট্রেডমার্ক, লোগো, ডোমেইন নাম কিংবা অন্যান্য ব্র্যান্ড উপাদান ব্যবহার করার কোনো অধিকার ব্যবহারকারীদের দেওয়া হচ্ছে না। এক্সের লিখিত অনুমতি ছাড়া এসব ব্যবহার নিষিদ্ধ। এ ছাড়া এক্স একটি পাল্টা আবেদনও করেছে বলে জানা গেছে। সেখানে টুইটার ট্রেডমার্ককে তাদের ‘একচ্ছত্র সম্পত্তি’ হিসেবে দাবি করা হয়েছে। অর্থাৎ, লোগো থেকে পাখি সরে গেলেও ব্র্যান্ডের মালিকানা ছাড়তে চায় না প্রতিষ্ঠানটি।
অপারেশন ব্লুবার্ড তাদের দাবিতে অনড় রয়েছে। প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম এনগ্যাজেটকে দেওয়া এক বিবৃতিতে স্টিফেন কোটস বলেন, বিষয়টি মূলত ট্রেডমার্ক আইনের প্রশ্ন। তার মতে, এক্স ইতিমধ্যে টুইটার নামের ওপর তাদের আইনি অধিকার হারিয়েছে। কোটস বলেন, ‘এক্স আইনগতভাবে টুইটার নাম পরিত্যাগ করেছে, প্রকাশ্যে টুইটার ব্র্যান্ডকে মৃত ঘোষণা করেছে এবং নতুন পরিচয় গড়ে তুলতে বিপুল সম্পদ ব্যয় করেছে।’