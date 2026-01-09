দেশজুড়ে ওয়াই-ফাই কলিং সেবা চালু করল বাংলালিংক

দেশজুড়ে ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই (ভিও ওয়াই-ফাই) কলিং সেবা চালু করেছে মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক। নতুন এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলালিংকের গ্রাহকেরা নিজেদের বাসা বা অফিসের ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এইচডি ভয়েস কোয়ালিটি এবং নিরবচ্ছিন্ন ভয়েস কল করতে পারবেন। ফলে নেটওয়ার্ক দুর্বল থাকলেও উঁচু ভবন, ঘনবসতিপূর্ণ স্থাপনা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাহকেরা উপকৃত হবেন বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে বাংলালিংক।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলালিংক গত বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার নির্দিষ্ট এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে ভিও ওয়াই-ফাই সেবা চালু করেছিল। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে এ সুবিধা চালুর ফলে মোবাইল সিগন্যাল দুর্বল হলে ভিও ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে ভয়েস কল করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। নতুন এ সুবিধা ব্যবহারের জন্য গ্রাহকদের আলাদা কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে না কিংবা আলাদা অথেনটিকেশন প্রয়োজন হবে না। ওয়াই-ফাই ও মোবাইল নেটওয়ার্কের মধ্যে নির্বিঘ্নে কোনো ঝামেলা ছাড়াই এ কল সুইচিং সম্পন্ন হবে।
ওয়াই-ফাই কলিং সেবা চালুর বিষয়ে বাংলালিংকের চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান বলেন, স্থান ও অবকাঠামো–নির্বিশেষে কানেকটিভিটির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল গ্যাপ দূর করে স্পষ্ট ও উচ্চমান সম্পন্ন কলিং সেবা নিশ্চিত করবে ভিও ওয়াই-ফাই প্রযুক্তি। প্রত্যন্ত অঞ্চল কিংবা রাজধানী ঢাকা—যেকোনো এলাকার বাসা বা অফিস সব ক্ষেত্রেই গ্রাহকেরা কল করার ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সেবা উপভোগ করবেন। ভিও ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়াই-ফাই ভয়েস চ্যানেল হিসেবে ব্যবহার করা হবে।’
বর্তমানে নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু হ্যান্ডসেট মডেলে এবং নির্বাচিত আইএসপি অংশীদারদের মাধ্যমে ওয়াই-ফাই কলিং সেবা ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহকেরা। এ সেবার সম্প্রসারণে নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা মেনে ডিভাইস নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও আইএসপি অংশীদারদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বাংলালিংক। নতুন উন্মোচিত এ সেবা বাংলালিংকের এলটিই নেটওয়ার্কের পরিপূরক হিসেবে ইনডোর ও প্রত্যন্ত এলাকার সংযোগ আরও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবে।