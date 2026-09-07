মেটলাইফের অ্যাপে নতুন সুবিধা

নিজেদের ‘ওয়ান বাই মেটলাইফ’ মোবাইল অ্যাপে ‘৩৬০ হেলথ স্কোর’ নামের নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে মেটলাইফ বাংলাদেশ। আজ সোমবার নতুন এ সুবিধার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। নতুন যুক্ত হওয়া সুবিধাটির মাধ্যমে গ্রাহকেরা তাঁদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সুস্থতা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। গ্রাহকদের স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে এবং সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতেও সাহায্য করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) সুবিধাটি। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে মেটলাইফ বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ওয়ান বাই মেটলাইফ অ্যাপটির সাত লাখের বেশি নিবন্ধিত গ্রাহক রয়েছে। একই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আর্থিক সুরক্ষা, বিমা ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে অ্যাপটি। বাংলাদেশে দিন দিন ডিজিটাল সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অ্যাপটিকে যুক্ত হওয়া নতুন সুবিধাটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, আর্থিক সচেতনতা ও সুস্থতা বজায় রাখার পাশাপাশি ব্যক্তি ও পরিবারকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।
মেটলাইফ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলা আহমদ বলেন, ‘আমাদের ডিজিটাল সেবায় “থ্রি সিক্সটি হেলথ স্কোর” এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এটি গ্রাহকদের জন্য অর্থবহ ও উদ্ভাবনী সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিশ্রুতিরই বহিঃপ্রকাশ।’
প্রসঙ্গত, দেশের শীর্ষস্থানীয় জীবনবিমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেটলাইফ উদ্ভাবন, উন্নত সেবা ও গ্রাহকবান্ধব উদ্যোগের মাধ্যমে বিমা খাতের অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। ১৯৫২ সাল থেকে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ১০ লাখের বেশি ব্যক্তি গ্রাহক এবং ৯০০-এর বেশি করপোরেট গ্রাহককে সেবা দিচ্ছে।