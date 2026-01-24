গুগলের ছবি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সুবিধা ‘গুগল ফটোজ’ কাজে লাগিয়ে যেকোনো ছবি বা ভিডিও অনলাইনে বিনা মূল্যে সংরক্ষণ করা যায়। শুধু তা–ই নয়, সংরক্ষণ করা ছবি দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিওও তৈরি করা সম্ভব। সম্প্রতি গুগল ফটোজে বেশ কিছু এআইচালিত সুবিধা যুক্ত হয়েছে, যেগুলো কাজে লাগিয়ে চাইলেই ছবি সম্পাদনা, অনুসন্ধান এবং ছবি সহজে সংরক্ষণ করা যায়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশে চালু হতে যাওয়া গুগল ফটোজের নতুন ৪ সুবিধা দেখে নেওয়া যাক।
ছবিতে চোখ বন্ধ হওয়ার মতো ছোটখাটো ত্রুটি প্রায়ই দেখা যায়। গুগল ফটোজের ‘হেল্প মি এডিট’ অপশন কাজে লাগিয়ে এ সমস্যার সমাধান দ্রুত করা। এ জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট ছবিতে ক্লিক করে ‘হেল্প মি এডিট’ অপশন নির্বাচন করে ত্রুটির ধরন লিখতে হবে। ত্রুটির ধরন লিখলেই গুগল ফটোজ ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত ফেস গ্রুপের তথ্য ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবিতে থাকা ত্রুটি দূর করে দেবে।
‘ক্রিয়েট উইথ এআই’ নামের এআই টেমপ্লেট যুক্ত করা হয়েছে গুগল ফটোজে। ন্যানো ব্যানানা এআই মডেলনির্ভর এই টেমপ্লেটটি কাজে লাগিয়ে মুহূর্তেই ছবির জন্য উপযোগী নতুন আবহ তৈরি করা যাবে। ফলে ব্যবহারকারী চাইলে বিভিন্ন আবহে নিজের ছবি নতুন করে তৈরি করতে পারবেন।
‘আস্ক’ নামের নতুন বাটন যুক্ত হয়েছে গুগল ফটোজে। এই বাটন ব্যবহার করে ছবি দেখার সময় ব্যবহারকারীরা ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গে তথ্য জানতে, নির্দিষ্ট মুহূর্ত খুঁজে পেতে বা ছবি সম্পাদনার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন। আস্ক বাটন কাজে লাগিয়ে দ্রুত ছবিও সম্পাদনা করা যাবে।
মুখের কথায় ছবি সম্পাদনাও করা যায় গুগল ফটোজে। ব্যবহারকারীরা নিজের কণ্ঠ বা টেক্সট ব্যবহার করে ছবি সম্পাদনার নির্দেশ দিলেই গুগল ফটোজ নির্দিষ্ট ছবি সম্পাদনা করে দেবে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া