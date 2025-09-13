জিমেইল
জিমেইল
প্রযুক্তি

জিমেইলে নতুন সুবিধা

প্রযুক্তি ডেস্ক

ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কাজে অনলাইনে নিয়মিত কেনাকাটা করেন অনেকেই। তবে দৈনন্দিন নানা ব্যস্ততার কারণে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে পণ্য কেনার পর সেগুলোর তথ্য সংগ্রহ করা আর হয়ে ওঠে না। এ সমস্যা সমাধানে ‘পারচেসেস’ নামের নতুন ট্যাব যুক্ত করেছে জিমেইল। নতুন এ ট্যাবে ব্যবহারকারীর অনলাইনে কেনাকাটার সব তথ্য পাওয়া যাবে। ফলে যেকোনো সময় ট্যাবটিতে ক্লিক করে নিজের অনলাইন কেনাকাটার বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।

এক ব্লগ বার্তায় গুগল জানিয়েছে, পারচেসেস ট্যাবে অনলাইন কেনাকাটা ও পণ্য সরবরাহের সব তথ্য একসঙ্গে পাওয়া যাবে। ফলে ব্যবহারকারীরা পণ্য সরবরাহের সম্ভাব্য সময়ের পাশাপাশি অনলাইনে আগের কেনাকাটার তথ্যও জানতে পারবেন। যাঁরা নিয়মিত অনলাইনে কেনাকাটা করেন; কিন্তু অসংখ্য ইমেইলের ভিড়ে রসিদ সংগ্রহ বা পণ্য সরবরাহের সম্ভাব্য সময় মনে রাখতে হিমশিম খান, তাঁদের জন্য কার্যকর সমাধান হবে ট্যাবটি।

Also read:এক জিমেইল অ্যাকাউন্টের তথ্য অন্য জিমেইল অ্যাকাউন্টে পাঠাবেন যেভাবে

গুগলের তথ্যমতে, অনলাইনে ফরমায়েশ দেওয়া যেসব পণ্য আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হবে, সেগুলোর তথ্য নতুন ট্যাবের প্রাইমারি ইনবক্সের সবার উপরে দেখা যাবে। এ ছাড়া সামারি কার্ডের মাধ্যমে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের পাঠানো ইমেইল ও পণ্য সরবরাহের হালনাগাদ তথ্যও সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে।

Also read:জিমেইলে একসঙ্গে একাধিক ই-মেইল মুছে ফেলবেন যেভাবে

জিমেইলের প্রমোশনস বিভাগেও পরিবর্তন এসেছে। এখন ব্যবহারকারীরা প্রমোশনাল ইমেইল নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাজাতে পারবেন। এতে করে পছন্দের ব্র্যান্ড ও প্রেরকের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। শুধু তা–ই নয়, ন্যাজেস সুবিধা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ অফার ও ছাড়ের তথ্য হাইলাইট আকারে দেখা যাবে। পর্যায়ক্রমে সব জিমেইল ব্যবহারকারীরা এসব সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

Also read:এআই প্রযুক্তি দিয়ে প্রতারণা বাড়ছে জিমেইলে, নিরাপদ থাকবেন যেভাবে
আরও পড়ুন