হিন্দি টিভি সিরিয়ালে অংশ নেবেন বিল গেটস

মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস পৃথিবীর শীর্ষ ধনীদের একজন। মাইক্রোসফট থেকে অবসর নিলেও নিজের প্রতিষ্ঠা করা ‘বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন’-এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে উদ্ভাবন ও গবেষণার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এবার ‘কিউঁকি সাস ভি কভি বহু থি ২’ নামের হিন্দি টিভি সিরিয়ালে ভিডিও কলের মাধ্যমে অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন বিল গেটস। এরই মধ্যে সিরিয়ালটির নতুন প্রকাশিত প্রোমোতে বিল গেটসের কণ্ঠও শোনা গেছে।
ভারতের সাবেক মন্ত্রী ও অভিনেত্রী স্মৃতি ইরানি গল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা প্রচারের জন্য ‘কিউঁকি সাস ভি কভি বহু থি ২’ সিরিয়ালকে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করছেন। এই সিরিয়ালেই অংশ নেবেন বিল গেটস। বিষয়টি নিশ্চিত করে স্মৃতি ইরানি জানান, এটি ভারতীয় বিনোদনজগতের ঐতিহাসিক মুহূর্ত। দীর্ঘ সময় ধরে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য মূলধারার আলোচনার বাইরে ছিল। এই উদ্যোগ সেই পরিস্থিতি পরিবর্তনে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ।
বিভিন্ন গণমাধ্যমের তথ্যমতে, ‘কিউঁকি সাস ভি কভি বহু থি ২’ সিরিয়ালে ভিডিও কলের মাধ্যমে কথা বলবেন বিল গেটস, যা তিনটি পর্বে দেখানো হবে। বিল গেটসের অংশ নেওয়ার বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে এরই মধ্যে সিরিয়ালের প্রোমোও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে লেখা রয়েছে, ‘কে এই মেহমান...যার সঙ্গে দেখা করার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে?’
‘কিউঁকি সাস ভি কভি বহু থি ২’ টিভি সিরিয়ালের নতুন পর্বগুলোতে অন্তঃসত্ত্বা নারী ও নবজাতকদের স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন সক্রিয়ভাবে এসব বিষয়ে কাজ করছে। আর এ কারণেই সিরিয়ালটিতে বিল গেটস অংশ নিতে রাজি হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সূত্র: এনডিটিভি