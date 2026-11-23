বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামভিত্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মেয়ো ক্লিনিকের সহযোগিতা নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে। স্বাস্থ্য যোগাযোগে মানবসদৃশ ডিজিটাল অ্যাভাটার, রিকশাচিত্রের ব্যবহার এবং ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ডের সমন্বয়ে রামপালের আমাদের গ্রাম উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে যে উদ্যোগ গড়ে উঠছে, তা দেশের জনস্বাস্থ্য, তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণা এবং জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে।
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যবধান দীর্ঘদিনের। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা, রোগনির্ণয়ের আধুনিক সুবিধা ও স্বাস্থ্যগবেষণার অবকাঠামো প্রধাণত বড় শহরগুলোয় কেন্দ্রীভূত। এর বিপরীতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সামাজিক বাস্তবতা ও স্থানীয় জ্ঞান গবেষণা এবং নীতিনির্ধারণে খুব কমই গুরুত্ব পায়। এ প্রচলিত পরিস্থিতির মধ্যে বাগেরহাটের রামপালে গড়ে ওঠা আমাদের গ্রাম ক্যানসার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার (এজিসিআরসি) উদ্ভাবনী সম্ভাবনা সামনে এনেছে।
প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্রের মেয়ো ক্লিনিকের ফ্লোরিডাভিত্তিক ইটিসিএচ (এমপাওয়ারিং ট্রান্সলেশনাল কমিউনিকেশন ইন হেলথকেয়ার) রিসার্চ ল্যাব ও মায়ো ফাউন্ডেশন ফর মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের সঙ্গে স্বাস্থ্য যোগাযোগ, প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্যশিক্ষা ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক গবেষণায় সহযোগিতা করছে। মেয়ো ক্লিনিক আন্তর্জাতিকভাবে চিকিৎসা ও গবেষণায় অগ্রগণ্য; ২০২৬ সালের নিউজউইক ওয়ার্ল্ডস বেস্ট হসপিটালস তালিকায় প্রতিষ্ঠানটি প্রথম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এ সম্পর্কের গুরুত্ব কেবল আন্তর্জাতিক মর্যাদায় সীমাবদ্ধ নয়। এর বড় তাৎপর্য হলো, গ্রামীণ মানুষের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতাকে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যগবেষণার অংশ করে তোলার সুযোগ।
আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বে স্থানীয় জ্ঞানের গুরুত্ব
আমাদের গ্রাম ক্যানসার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও গবেষণাকে সমন্বিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বাগেরহাটের রামপালের ঝনঝনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রটির সঙ্গে মেয়ো ক্লিনিকের গবেষণা-সহযোগিতা এ প্রচেষ্টাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।
মেয়ো ক্লিনিকের অধ্যাপক জেনিস ক্রেইগারের নেতৃত্বাধীন ইটিসিএচ রিসার্চ ল্যাব স্বাস্থ্যবিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্য মানুষের কাছে কীভাবে কার্যকর, বিশ্বাসযোগ্য ও সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে পৌঁছানো যায়, তা নিয়ে গবেষণা করে। এ গবেষণায় শুধু তথ্যের বৈজ্ঞানিক যথার্থতা নয়, মানুষের ভাষা, বিশ্বাস, সামাজিক অবস্থান ও আচরণগত প্রতিক্রিয়াকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।
রামপালের সহযোগিতামূলক উদ্যোগে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শুধু গবেষণার সুবিধাভোগী নয়; তাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা গবেষণার পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তির স্থানীয় অভিযোজনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
সহযোগিতার আওতায় ইটিসিএচ রিসার্চ ল্যাবের গবেষক ও কর্মীরা বাংলাদেশে এজিসিআরসি পরিদর্শনে আসেন। অন্যদিকে মেয়ো ক্লিনিকের আমন্ত্রণে আমাদের গ্রামে প্রকল্পের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য যোগাযোগকর্মীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সেবার মানোন্নয়নসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ দ্বিমুখী বিনিময় গ্রামীণ স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গবেষকদের জন্যও বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করছে।
মানবসদৃশ ডিজিটাল অ্যাভাটার: স্বাস্থ্য যোগাযোগের নতুন পরীক্ষা
এ অংশীদারত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা উদ্যোগ কলোরেক্টাল বা বৃহদন্ত্র ও মলাশয়ের ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। বাংলাদেশে এ ধরনের ক্যানসার নিয়ে আলোচনা সামাজিক সংকোচ, অপর্যাপ্ত তথ্য ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা সম্পর্কে অনিশ্চয়তার কারণে কঠিন হতে পারে।
এ প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় আমাদের গ্রাম ও মেয়ো ক্লিনিকের গবেষকেরা একটি ভার্চ্যুয়াল হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট (ভিএচএ) বা মানবসদৃশ ডিজিটাল স্বাস্থ্যসহায়ক তৈরি করেছেন। এ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো, কলোরেক্টাল ক্যানসারসচেতনতায় মানবসদৃশ ডিজিটাল স্বাস্থ্যসহায়ক ব্যবহারের গবেষণাটি বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের (বিএমআরসি) জাতীয় গবেষণা নৈতিকতা কমিটির আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করেছে। মেয়ো ক্লিনিকের গবেষকদের সহযোগিতায় পরিচালিত এ গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভার্চ্যুয়াল স্বাস্থ্যসহায়কের গ্রহণযোগ্যতা এবং ক্যানসার স্ক্রিনিং সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা হবে। গবেষণাটির নৈতিক অনুমোদন আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করার একটি পদক্ষেপ।
মেয়ো ক্লিনিক আন্তর্জাতিকভাবে চিকিৎসা ও গবেষণায় অগ্রগণ্য; ২০২৬ সালের নিউজউইক ওয়ার্ল্ডস বেস্ট হসপিটালস তালিকায় প্রতিষ্ঠানটি প্রথম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এ সম্পর্কের গুরুত্ব কেবল আন্তর্জাতিক মর্যাদায় সীমাবদ্ধ নয়। এর বড় তাৎপর্য হলো, গ্রামীণ মানুষের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতাকে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য গবেষণার অংশ করে তোলার সুযোগ।
এ প্রযুক্তিতে কম্পিউটার-নির্মিত একটি মানবসদৃশ চরিত্র মুঠোফোনের মাধ্যমে ক্যানসার প্রতিরোধ ও স্ক্রিনিং সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করে। গবেষণায় পরীক্ষা করা হবে, চরিত্রটির ভাষা, কণ্ঠস্বর, চেহারা ও উপস্থাপনভঙ্গি বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের কাছে কতটা সহজবোধ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য।
এ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ফিক্যাল ইমিউনোকেমিক্যাল টেস্ট (এফআইটি) সম্পর্কে স্বাস্থ্যশিক্ষা। এটি মলের নমুনায় অদৃশ্য রক্ত শনাক্ত করার একটি পরীক্ষা, যা উপযুক্ত বয়স ও ঝুঁকির মানুষের কলোরেক্টাল ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষার ফল ইতিবাচক হলে প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী চিকিৎসাগত মূল্যায়ন অপরিহার্য।
গবেষণাটির তাৎপর্য প্রযুক্তি প্রদর্শনে নয়; বরং মানুষ ক্যানসার-সংক্রান্ত তথ্য কীভাবে গ্রহণ করে, কোন ধরনের বার্তায় আস্থা পায় এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কতটা সক্ষম হয়, তা বোঝার প্রচেষ্টায়। গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে বৃহত্তর পরিসরে প্রয়োগযোগ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) যোগাযোগপদ্ধতি তৈরির ভিত্তি হতে পারে।
রিকশাচিত্র যখন জনস্বাস্থ্য গবেষণার উপকরণ
রামপাল ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত জেনিস সেন্টার ফর ট্রান্সলেশনাল কমিউনিকেশন রিসার্চ বা জেনিস সেন্টার এ সহযোগিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। কেন্দ্রটি বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যতথ্যকে স্থানীয় মানুষের পরিচিত ভাষা ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করার পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছে।
এর একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রিকশাচিত্রের ব্যবহার। রিকশাচিত্রের রং, দৃশ্য, গল্প ও পরিচিত উপস্থাপনভঙ্গিকে কলোরেক্টাল ক্যানসারসচেতনতার বার্তায় রূপান্তরের পরীক্ষা চলছে।
স্বাস্থ্য যোগাযোগে স্থানীয় শিল্পের এ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে—যে মানুষ প্রচলিত চিকিৎসা পরিভাষা বা হাসপাতালের নির্দেশনাপত্র সহজে বোঝেন না, তাঁর কাছে পরিচিত শিল্প ও দৃশ্যভাষা কি স্বাস্থ্যতথ্যকে আরও গ্রহণযোগ্য করতে পারে? এ গবেষণা সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে স্বাস্থ্যশিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টা।
জেনিস সেন্টারের কার্যক্রম তাই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, যোগাযোগবিদ্যা, নৃবিজ্ঞান, চারুকলা ও তথ্যপ্রযুক্তির মধ্যে আন্তবিষয়ক গবেষণার সম্ভাবনা তৈরি করছে। বাংলাদেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদান আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যগবেষণায় নতুন অবদান রাখতে পারে, এটি তার একটি উদাহরণ।
এ প্রযুক্তিতে কম্পিউটার-নির্মিত একটি মানবসদৃশ চরিত্র মুঠোফোনের মাধ্যমে ক্যানসার প্রতিরোধ ও স্ক্রিনিং সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করে। গবেষণায় পরীক্ষা করা হবে, চরিত্রটির ভাষা, কণ্ঠস্বর, চেহারা ও উপস্থাপনভঙ্গি বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের কাছে কতটা সহজবোধ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য।
ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ড ও রোগীর তথ্যের নিরাপত্তা
মেয়ো ক্লিনিকের সহায়তায় আমাদের গ্রামের আরেকটি উদ্যোগ হলো ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ড (ইএমআর) ব্যবস্থা। গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় রোগীর চিকিৎসার ইতিহাস, পরীক্ষার ফলাফল, ব্যবহৃত ওষুধ এবং পরবর্তী চিকিৎসার তথ্য সংগঠিতভাবে সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে অনেক রোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা নেওয়ার সময় আগের স্বাস্থ্যতথ্য সঙ্গে রাখতে পারেন না। এতে চিকিৎসার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় এবং একই পরীক্ষা পুনরায় করানোর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।
একটি কার্যকর ইএমআর ব্যবস্থা চিকিৎসকদের সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারে। পাশাপাশি রোগীর সম্মতি ও উপযুক্ত সুরক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্য রোগের প্রবণতা বোঝা, পরিবারভিত্তিক স্বাস্থ্যশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনায় কাজে লাগানো সম্ভব।
তবে স্বাস্থ্যতথ্যের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি। রোগীর তথ্য কে দেখতে পারবেন, কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন, কীভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং গবেষণায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিচয় কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে, এসবের সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন। বিশেষত আন্তর্জাতিক গবেষণা-সহযোগিতায় তথ্য ব্যবহারের সম্মতি, অনুমোদিত প্রবেশাধিকার, নিরাপদ তথ্য বিনিময় এবং প্রযোজ্য নৈতিক ও আইনগত মানদণ্ড অনুসরণ করা অপরিহার্য। প্রযুক্তিগত সক্ষমতার পাশাপাশি মানুষের আস্থা অর্জনও ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থার সফলতার শর্ত।
বিশ্ববিদ্যালয় ও তথ্যপ্রযুক্তি গবেষণার জন্য শিক্ষা
রামপালের অভিজ্ঞতা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষত কম্পিউটারবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, জনস্বাস্থ্য ও যোগাযোগবিদ্যার শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্র হতে পারে। বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাস্থ্য নিয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সুযোগ থাকলেও বাস্তব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রযুক্তির কার্যকারিতা পরীক্ষার পরিসর আরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। একটি অ্যাভাটার বা স্বাস্থ্য অ্যাপ তৈরি করা প্রযুক্তিগত কাজ; কিন্তু সেটি গ্রামের মানুষের ভাষা, শিক্ষাগত সক্ষমতা ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নির্ধারণ করা ভিন্ন গবেষণা চ্যালেঞ্জ।
একইভাবে মেডিক্যাল রেকর্ড ব্যবস্থার কার্যকারিতা শুধু সফটওয়্যারের ওপর নির্ভর করে না। প্রয়োজন তথ্যের নিরাপত্তা, ব্যবহারবান্ধব নকশা, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, সেবাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বয় এবং বিভিন্ন তথ্যব্যবস্থার মধ্যে আন্তকার্যক্ষমতা। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো আামাদের গ্রামের মতো উদ্যোগের সঙ্গে সহযোগিতায় বাস্তবভিত্তিক গবেষণা, শিক্ষার্থীদের মাঠপর্যায়ের প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় সমস্যার উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সুযোগ পেতে পারে। এতে বাংলাদেশ নিজস্ব স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক জ্ঞান সৃষ্টিতেও অবদান রাখতে পারবে।
জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে গ্রামীণ উদ্ভাবনের সম্ভাবনা
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতিতে অবকাঠামো, জনবল ও চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য যোগাযোগ এবং জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। রামপালের অভিজ্ঞতা দেখায়, একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্যশিক্ষা, ডিজিটাল তথ্যব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সংস্কৃতিনির্ভর যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক গবেষণার সমন্বিত ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করতে পারে।
এ ধরনের উদ্যোগ থেকে পাওয়া বৈজ্ঞানিক ফলাফল ভবিষ্যতে কমিউনিটিভিত্তিক ক্যানসারসচেতনতা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ডিজিটাল স্বাস্থ্যনীতি ও স্বাস্থ্যতথ্যের নিরাপত্তাসংক্রান্ত মানদণ্ড উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।
স্বাস্থ্য যোগাযোগে স্থানীয় শিল্পের এ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে—যে মানুষ প্রচলিত চিকিৎসা পরিভাষা বা হাসপাতালের নির্দেশনাপত্র সহজে বোঝেন না, তাঁর কাছে পরিচিত শিল্প ও দৃশ্যভাষা কি স্বাস্থ্যতথ্যকে আরও গ্রহণযোগ্য করতে পারে? এ গবেষণা সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে স্বাস্থ্যশিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টা।
গ্রাম থেকে বৈশ্বিক জ্ঞান সৃষ্টির সম্ভাবনা
রামপালের উদ্যোগগুলো এখনো বিকাশমান। গবেষণার প্রত্যাশিত ফলাফল ও বাস্তব অর্জনের মধ্যে পার্থক্য বজায় রেখে ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করতে হবে। তা সত্ত্বেও এ অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যগবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সামনে এনেছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শুধু উন্নত দেশের প্রযুক্তি গ্রহণের প্রক্রিয়া নয়; গ্রামীণ মানুষের অভিজ্ঞতা, স্থানীয় সংস্কৃতি ও বাস্তব স্বাস্থ্যসমস্যাও আন্তর্জাতিক গবেষণাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।
মেয়ো ক্লিনিকের সঙ্গে আমাদের গ্রামের সহযোগিতার দীর্ঘমেয়াদি মূল্য নির্ধারিত হবে এ গবেষণা কতটা কার্যকর জ্ঞান তৈরি করে, স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় কী উন্নতি আনে এবং বৃহত্তর স্বাস্থ্যব্যবস্থায় কতটা প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠে, তার ভিত্তিতে। বাংলাদেশের গ্রামকে শুধু স্বাস্থ্যসেবার শেষ প্রান্ত হিসেবে না দেখে নতুন জ্ঞান, প্রযুক্তি ও নীতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করার সময় এসেছে। রামপালের এ উদ্যোগ সেই সম্ভাবনার একটি বাস্তব সূচনা।
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রেজা সেলিম: প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার, রামপাল, বাগেরহাট