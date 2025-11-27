গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে চলছে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ‘আইটিডি ২০২৫’

গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে ‘ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (আইটিডি) ২০২৫’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ঢাকার পূর্বাচলের আমেরিকান সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে আয়োজিত এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন বলেন, ‘আইটিডি সম্মেলন আমাদের উদ্ভাবন, গবেষণা ও টেকসই উন্নয়নের যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করবে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এখন সময়ের দাবি, আর এই সম্মেলন সেই সহযোগিতারই একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ।’ নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, ‘উদীয়মান অর্থনীতিতে পরিবেশ, সমাজ ও সুশাসনের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। এই সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা ও আলোচনাগুলো ভবিষ্যতের নীতি, শিক্ষা ও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’
দুই দিনব্যাপী চলা এই সম্মেলনের লক্ষ্য—উদ্ভাবন, রূপান্তর, টেকসই ব্যবসা, গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়া। ২০২১ সালে অনলাইনে প্রথমবারের মতো আইটিডি সম্মেলন আয়োজন করা হয়। চতুর্থবারের মতো আয়োজিত এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, ‘টেকসই ব্যবসা ও আইনের অগ্রগতি: উদীয়মান অর্থনীতিতে পরিবেশ, সমাজ এবং সুশাসনের সমন্বয়’। সম্মেলনে বাংলাদেশের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, মালয়েশিয়া ও ভারতের গবেষক, পেশাজীবী, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা নিজেদের গবেষণা ও উদ্ভাবন উপস্থাপন করছেন।
আয়োজকেরা জানিয়েছেন, এবারের সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিকতা ও ভবিষ্যৎ, পরিবেশ, টেকসই উন্নয়ন, করপোরেট গভর্ন্যান্স, মানবাধিকার, আইন বিষয়ে দেশ-বিদেশের প্রায় ১৯২টি গবেষণাপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১১৩টি সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। সম্মেলনে এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশের গবেষকেরা জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে তাঁদের গবেষণা উপস্থাপন করেছেন। আর তাই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও তরুণ গবেষকদের জন্য এই সম্মেলন একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ তৈরি করেছে।
সম্মেলনে অংশ নেওয়া গ্রিন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আদিত হাসান শাহাদাত প্রথম আলোকে বলেন, ‘এই সম্মেলন আমাদের গবেষণায় আগ্রহী করে তুলবে।’ ব্যবসায় প্রশাসন বা বিবিএর শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী জাবের আল মামুন বলেন, ‘এই আয়োজনে বিদেশি গবেষকদের গবেষণাপত্র দেখার মাধ্যমে আমরা বাইরের বাজার সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছি, যা আমাদের অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখবে।’