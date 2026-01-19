এক্সে কনটেন্ট নির্মাতাদের আয়ের পরিধি ও অর্থের পরিমাণ বাড়ছে

কনটেন্ট (আধেয়) নির্মাতাদের আয়ের কাঠামোতে পরিবর্তন আনার ঘোষণা দিয়েছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার)। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ২০২৬ সালকে ‘নির্মাতাদের বছর’ হিসেবে দেখতে চায় এক্স। আর তাই নিয়মিত ও মানসম্মত কনটেন্ট নির্মাতাদের আয়ের পরিমাণ ও পরিধি বাড়াতে প্রতিষ্ঠানের আয়বণ্টন পদ্ধতিতে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২০২৫ সালে এক্সের প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যার মাধ্যমে রাজস্ব ভাগাভাগির তহবিল দ্বিগুণ করা হয়েছে। প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের সংখ্য যত বাড়বে, ততই কনটেন্ট নির্মাতাদের আয়ের পরিমাণ বাড়বে। ফলে নির্মাতাদের আয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি হবে। এক্সের রেভিনিউ শেয়ার কর্মসূচি চালুর পর থেকে গত বছর কনটেন্ট নির্মাতাদের সর্বোচ্চ পরিমাণে অর্থ দেওয়া হয়েছে।
এক্সের তথ্যমতে, নতুন উদ্যোগের আওতায় কনটেন্ট নির্মাতাদের আয়ের পরিমাণ ‘ভেরিফায়েড হোম টাইমলাইন’ ইমপ্রেশনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীরা মূল ফিডে কোনো পোস্ট কতবার দেখেছেন, সেটিই হবে আয়ের প্রধান সূচক। এর ফলে ধারাবাহিক ও আলোচিত কনটেন্টগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হবে। হঠাৎ ভাইরাল হওয়া পোস্ট বা কৃত্রিমভাবে সম্পৃক্ততা বাড়ানোর কৌশলের বদলে নিয়মিত, প্রাসঙ্গিক ও পাঠকসম্পৃক্ত কনটেন্ট তৈরিতে নির্মাতারা উৎসাহিত হবেন।
কনটেন্ট নির্মাতাদের আয়ের তথ্য আরও স্পষ্ট করতে ক্রিয়েটর স্টুডিওতে একটি বিস্তারিত আয়ের ড্যাশবোর্ড যুক্ত করার কথাও জানিয়েছে এক্স। এতে কোন কনটেন্ট থেকে কীভাবে আয় হচ্ছে, সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। প্রতিষ্ঠানটির মতে, বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণাভিত্তিক কনটেন্ট তৈরি করতে বেশি সময় ও শ্রম লাগে এবং সেগুলোর প্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী হয়। সে কারণে ‘আর্টিকেল’-এর মতো দীর্ঘ ফরম্যাটের লেখা ছোট পোস্টের তুলনায় আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পাবে। এই উদ্যোগ প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘ আলোচনা, বিশ্লেষণধর্মী লেখা ও মতামতভিত্তিক কনটেন্ট বাড়ানোর কৌশলের অংশ বলে জানিয়েছে এক্স।
কনটেন্ট নির্মাতাদের আয়ের পরিধি ও অর্থের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি সর্বোচ্চ আলোচিত একটি পোস্ট বা নিবন্ধকে ১০ মার্কিন ডলার পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে এক্স। আলোচনায় প্রভাব ফেলা বা নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা সেরা কনটেন্টকে স্বীকৃতি দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য হতে হলে কনটেন্ট নির্মাতাদের অবশ্যই এক্স প্রিমিয়ামের গ্রাহক হতে হবে, অন্তত এক হাজার শব্দের মৌলিক আর্টিকেল প্রকাশ করতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে হবে।
সূত্র: টেকলুসিভ