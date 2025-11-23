রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড পেলেন রাহিতুল ইসলাম

বাংলাদেশে অনলাইন বই বিপণনের প্রতিষ্ঠান রকমারি ডটকমের ‘রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন লেখক ও প্রথম আলোর প্রযুক্তিবিষয়ক সাংবাদিক রাহিতুল ইসলাম। তাঁর লেখা ‘শামীম হুসাইন: ফ্রিল্যান্সার গড়ার কারিগর’ বইটি পাঠকদের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা পাওয়ায় ফিকশন বিভাগে এ পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর খামারবাড়িতে অবস্থিত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাহিতুল ইসলামের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ‘শামীম হুসাইন: ফ্রিল্যান্সার গড়ার কারিগর’ বইটি প্রকাশ করেছে প্রতিভাষা প্রকাশন। তথ্যপ্রযুক্তি ও ফ্রিল্যান্সিং খাতের পটভূমিতে লেখা বইটি পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। রাহিতুল ইসলাম তাঁর লেখায় সব সময় তরুণদের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও তথ্যপ্রযুক্তির জগৎকে তুলে ধরেন।
পুরস্কার পাওয়ার পর নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে রাহিতুল ইসলাম বলেন, ‘লেখালেখির জীবনে আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করলাম। এই অর্জন বা কৃতিত্ব কোনোভাবেই আমার একার নয়। এই পুরস্কারের প্রকৃত দাবিদার আমার প্রিয় পাঠকেরা। তাঁদের আগ্রহ ও ভালোবাসাই প্রযুক্তিকেন্দ্রিক এই গল্পগুলোকে আজ এত দূর নিয়ে এসেছে। এই স্বীকৃতি আমাকে সামনে আরও ভালো কিছু লেখার দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে দিল।’
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রকমারি ডটকমের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান, পরিচালক জুবায়ের বিন আমিন, এহতেশামস রাকিব, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল আনামসহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও বইশিল্প–সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতিনিধিরা।
প্রসঙ্গত, রকমারি ডটকম প্রতিবছর নিজেদের ওয়েবসাইটে সর্বোচ্চ বিক্রীত বইয়ের লেখক ও প্রকাশকদের এ পুরস্কার দিয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত রকমারিতে সর্বোচ্চ বিক্রীত বইয়ের ভিত্তিতে ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় ও ক্যারিয়ার-একাডেমিক—এই চার বিভাগে মোট ৫৬টি পুরস্কার দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।