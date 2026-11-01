মানুষের মুক্তির চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ও আমাদের গ্রামের স্বপ্ন

মানুষের ইতিহাস মূলত মুক্তির অন্বেষণের ইতিহাস। ক্ষুধা, ভয়, অজ্ঞতা, পরাধীনতা ও অপমান থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ নিজের জীবনকে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে চেয়েছে। কখনো এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে স্বাধীনতার সংগ্রামে, কখনো শিক্ষার আন্দোলনে, কখনো সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে। আবার কখনো তা প্রকাশ পেয়েছে একজন মায়ের সন্তানের চিকিৎসা পাওয়ার চেষ্টায় কিংবা একজন তরুণের নিজের গ্রামেই সম্মানজনক জীবিকা খুঁজে নেওয়ার স্বপ্নে। মুক্তির এই বৃহৎ আদর্শ তাই প্রতিদিনের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ভাবনা নয়। মানুষের ছোট ছোট প্রয়োজন, অধিকার ও সম্ভাবনার মধ্যেই তার গভীরতম অর্থ লুকিয়ে থাকে।
মুক্তি বলতে আমরা প্রায়ই বাইরের কোনো শৃঙ্খল ভাঙাকে বুঝি। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন অনেক শৃঙ্খল আছে, যা চোখে দেখা যায় না। চিকিৎসার খরচের ভয়, নিজের অধিকার না জানার অসহায়ত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে না পারা কিংবা জন্মস্থানের কারণে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়াও মানুষকে পরাধীন করে রাখে। যে মানুষ অসুস্থ হলে চিকিৎসা নিতে পারেন না, তিনি কতটা স্বাধীন? যে নারী নিজের স্বাস্থ্যসমস্যার কথা বলতে সংকোচ ও অবহেলার মুখোমুখি হন, তাঁর মুক্তি কত দূরে? এসব প্রশ্ন আমাদের উন্নয়নের প্রচলিত ধারণাকে নতুন করে বিবেচনা করতে শেখায়।
গ্রাম খাদ্য উৎপাদন করে, শ্রম জোগায়, সংস্কৃতিকে ধারণ করে এবং সমাজের বন্ধন টিকিয়ে রাখে। অথচ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য, প্রযুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগের বড় অংশ কেন্দ্রীভূত থাকে শহরে। ফলে গ্রামের মানুষকে মৌলিক প্রয়োজন মেটাতেও বারবার দূরে যেতে হয়। এই যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থ ব্যয়, সময়ের অপচয়, কর্মহানি ও অনিশ্চয়তা।
বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের জীবনে এই প্রশ্নগুলো বিশেষভাবে সামনে আনে। গ্রাম খাদ্য উৎপাদন করে, শ্রম জোগায়, সংস্কৃতিকে ধারণ করে এবং সমাজের বন্ধন টিকিয়ে রাখে। অথচ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য, প্রযুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগের বড় অংশ কেন্দ্রীভূত থাকে শহরে। ফলে গ্রামের মানুষকে মৌলিক প্রয়োজন মেটাতেও বারবার দূরে যেতে হয়। এই যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থ ব্যয়, সময়ের অপচয়, কর্মহানি ও অনিশ্চয়তা—ভৌগোলিক দূরত্ব তখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার রূপ নেয়। মানুষের ঠিকানা তাঁর সম্ভাবনার সীমানা নির্ধারণ করতে শুরু করে।
‘আমাদের গ্রাম—উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি’ প্রকল্পের ভিশন এই বাস্তবতার মধ্যেই অর্থবহ হয়ে ওঠে: শহরের সুযোগ-সুবিধা গ্রামীণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। এই ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষের সমান মর্যাদা ও সুযোগের স্বীকৃতি। একজন মানুষ গ্রামে জন্মেছেন বলে তাঁর ভালো চিকিৎসা, মানসম্মত শিক্ষা, প্রয়োজনীয় তথ্য কিংবা দক্ষতা অর্জনের অধিকার কমে যেতে পারে না। তাঁর প্রয়োজনের গুরুত্ব শহরের মানুষের প্রয়োজনের সমান। উন্নয়নের দায়িত্ব হলো এই সমতার বাস্তব ভিত্তি তৈরি করা, যাতে বসবাসের স্থান মানুষের জীবনমানের বিরুদ্ধে স্থায়ী বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।
তবে শহরের সুযোগ গ্রামে পৌঁছানোর অর্থ গ্রামকে অপরিকল্পিতভাবে শহরের অনুকরণে বদলে দেওয়া নয়। গ্রামের নিজস্ব পরিবেশ, সামাজিক সম্পর্ক, উৎপাদনব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক শক্তিকে সম্মান করেই প্রয়োজনীয় সেবা ও জ্ঞান সহজলভ্য করতে হবে। মানুষ যেন নিজের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে উন্নত জীবন বেছে নিতে পারেন। কাজ বা শিক্ষার জন্য অন্যত্র যাওয়ার স্বাধীনতা যেমন থাকবে, তেমনি নিজের এলাকায় থেকে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার বাস্তব সুযোগও থাকবে। বাধ্য হয়ে স্থানান্তরিত হওয়া এবং নিজের ইচ্ছায় নতুন পথ বেছে নেওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য, মুক্তির প্রশ্নটি সেখানেও উপস্থিত।
এই ভিশনে জ্ঞান ও তথ্যের ভূমিকা মৌলিক। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে মানুষ অনেক সময় এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন, যা তাঁর ক্ষতি বাড়ায়। রোগ সম্পর্কে ভুল ধারণা, সেবার ঠিকানা না জানা কিংবা কোনো সুবিধা পাওয়ার প্রক্রিয়া না বোঝা তাঁকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। সহজ ভাষায়, নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া তাই ক্ষমতায়নের একটি বাস্তব উপায়। প্রযুক্তি এখানে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হতে পারে।
এই ভিশনে জ্ঞান ও তথ্যের ভূমিকা মৌলিক। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে মানুষ অনেক সময় এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন, যা তাঁর ক্ষতি বাড়ায়। রোগ সম্পর্কে ভুল ধারণা, সেবার ঠিকানা না জানা কিংবা কোনো সুবিধা পাওয়ার প্রক্রিয়া না বোঝা তাঁকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। সহজ ভাষায় নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া তাই ক্ষমতায়নের একটি বাস্তব উপায়। প্রযুক্তি এখানে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হতে পারে। তবে প্রযুক্তির মূল্য নির্ধারিত হবে মানুষ সেটি বুঝতে, ব্যবহার করতে এবং তার মাধ্যমে নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারছেন কি না, তার ভিত্তিতে।
স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে মানুষের মুক্তির প্রশ্নটি আরও গভীর। অসুস্থতা শরীরের পাশাপাশি মানুষের আয়, সম্পর্ক, আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে। বিশেষত ক্যানসারের মতো রোগের আশঙ্কা পরিবারকে ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। আমাদের গ্রাম ক্যানসার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের মানবিক তাৎপর্য এখানেই। মানুষের কাছাকাছি সেবা, রোগের ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে শোনা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা বোঝানো, চিকিৎসার পথ দেখানো এবং পরবর্তী পদক্ষেপে সহায়তা করা—এসবের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। রোগী তখন একটি রোগের পরিচয় ছাড়িয়ে পূর্ণ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পান।
চিকিৎসার উদ্দেশ্য জীবন দীর্ঘ করার চেষ্টার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতাকে সহনীয় ও মর্যাদাপূর্ণ করে তোলাও। সব রোগ নিরাময় করা সম্ভব না হলেও মানুষের কথা শোনা, সত্য ব্যাখ্যা করা, ব্যথা কমানো এবং সিদ্ধান্তে তাঁকে অংশ নিতে দেওয়া সম্ভব। স্বাস্থ্যসেবার কারণে যেন অপ্রয়োজনীয় ভয় বা অপমান সৃষ্টি না হয়, সে দায়িত্বও প্রতিষ্ঠানের। একজন মানুষ যখন বুঝতে পারেন তাঁর কী হয়েছে, কী করা প্রয়োজন এবং কোথায় সহায়তা পাবেন, তখন অসহায়ত্ব কিছুটা কমে। এই বোঝাপড়া ও আস্থাও মুক্তির অভিজ্ঞতার অংশ।
শিক্ষা, দক্ষতা ও জীবিকার সুযোগ একই আদর্শের অন্য প্রকাশ। গ্রামের তরুণদের সামনে যদি বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ ও কাজের পথ তৈরি হয়, তাঁরা নিজের পরিবার ও সমাজের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। নারীরা জ্ঞান, আয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পেলে পরিবারের ভেতরে এবং সমাজে তাঁদের অবস্থান শক্তিশালী হয়। পাঠাগার, সামাজিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসচেতনতা ও স্থানীয় উদ্যোগ মানুষের চিন্তার পরিসর প্রসারিত করে। উন্নয়ন তখন কিছু সেবা গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; মানুষ নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করতে, সংগঠিত হতে এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণে অংশ নিতে শেখেন।
স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে মানুষের মুক্তির প্রশ্নটি আরও গভীর। অসুস্থতা শরীরের পাশাপাশি মানুষের আয়, সম্পর্ক, আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে। বিশেষত ক্যানসারের মতো রোগের আশঙ্কা পরিবারকে ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। আমাদের গ্রাম ক্যানসার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের মানবিক তাৎপর্য এখানেই।
এ কারণে আমাদের গ্রামের মতো উদ্যোগে স্থানীয় মানুষকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা অপরিহার্য। তাঁদের অভিজ্ঞতা, সমস্যা বোঝার ক্ষমতা ও প্রস্তাব পরিকল্পনার ভিতকে শক্ত করে। বাইরে থেকে আসা বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের সঙ্গে স্থানীয় জীবনের জ্ঞানের সংযোগ ঘটলে সমাধান অধিক কার্যকর হয়। কোনো সেবা কেন ব্যবহৃত হচ্ছে না, মানুষ কোথায় সংকোচ বোধ করছেন কিংবা কোন সময়ে সেবা পেলে সুবিধা হবে—এসব প্রশ্নের উত্তর মানুষের কাছেই থাকে। তাঁদের কথা শোনার নিয়মিত ব্যবস্থা উন্নয়নকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত রাখে।
একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নিজের ভেতরেও মুক্তির আদর্শের প্রতিফলন প্রয়োজন। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, পারস্পরিক সম্মান এবং দায়িত্বশীল আচরণ ছাড়া মানবিক ভিশন টেকসই হয় না। কর্মীদের মর্যাদা রক্ষা, সম্পদের সঠিক ব্যবহার, সবার জন্য ন্যায্য নিয়ম এবং ভুল থেকে শেখার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। যে প্রতিষ্ঠান মানুষের কথা শোনার অঙ্গীকার করে, তার ব্যবস্থাপনাতেও শোনার সংস্কৃতি থাকতে হয়। আদর্শের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয় প্রতিদিনের আচরণে; একটি অভ্যর্থনা, একটি ব্যাখ্যা কিংবা একটি অভিযোগের প্রতি সৎ মনোযোগেও তার পরীক্ষা হয়।
মানুষের মুক্তির চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমাদের গ্রাম প্রকল্পের স্বপ্নের মিল এখানেই—মানুষ যেন বঞ্চনার মধ্যে নিজের ভাগ্যকে অনিবার্য বলে মেনে নিতে বাধ্য না হন। তিনি যেন জানেন, শেখার পথ আছে, সেবা পাওয়ার অধিকার আছে, নিজের কথা বলার জায়গা আছে এবং সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে। এই স্বপ্ন পূরণের কোনো চূড়ান্ত দিন নেই; প্রতিটি প্রজন্মকে তাকে নতুন বাস্তবতায় এগিয়ে নিতে হয়। আমাদের গ্রাম সেই যাত্রায় একটি দায়িত্বশীল প্রয়াস, যেখানে উন্নয়নের প্রতিটি পদক্ষেপ বিচার করা হয় মানুষের ভয় কতটা কমল, সক্ষমতা কতটা বাড়ল এবং জীবন কতটা মর্যাদাপূর্ণ হলো, সেই প্রশ্নে।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আমাদের গ্রাম ক্যানসার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, রামপাল, বাগেরহাট