বিজ্ঞানের অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বছরের পর বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়; কিন্তু এখন কিছু জটিল গবেষণার ক্ষেত্রে এআই বিজ্ঞানীদের নতুন সম্ভাবনার সন্ধান দিচ্ছে।
এর একটি উদাহরণ প্রোটিনের গঠন নির্ণয়। প্রোটিন কীভাবে ভাঁজ হয়ে নির্দিষ্ট আকৃতি তৈরি করে, তা বোঝা জীববিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এআই বিপুল পরিমাণ জৈবিক তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রোটিনের সম্ভাব্য গঠন অনুমান করতে পারে।
গুগল ডিপমাইন্ডের আলফাফোল্ড এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এনেছে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, প্রযুক্তিটি ২০ কোটির বেশি প্রোটিনের গঠন অনুমান করেছে। এই গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৪ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হয়।
আরমান (ছদ্মনাম), একজন তরুণ গবেষক। তিনি এআইয়ের সাহায্যে একটি প্রোটিনের সম্ভাব্য গঠন সম্পর্কে ধারণা পেলেন; কিন্তু সেই অনুমান সত্য কি না, তা পরীক্ষাগারে যাচাই করতে হবে। কারণ, এআইয়ের পূর্বাভাস সব সময় প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক ফল নয়। ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করলে গবেষণার দিকও ভুল হতে পারে।
তাহলে বিজ্ঞানীরা কী করবেন
এআইয়ের ফল পরীক্ষাগারে যাচাই করুন।
গবেষণার তথ্য ও পদ্ধতি প্রকাশ করুন।
মানুষের পর্যবেক্ষণ ও বিচারবুদ্ধিকে গুরুত্ব দিন।
এআই নতুন পথ দেখাতে পারে; কিন্তু আবিষ্কারের সত্যতা প্রমাণ করতে হয় বিজ্ঞানীকেই। তাহলে বিজ্ঞান কি মানুষ বনাম এআইয়ের প্রতিযোগিতা, নাকি দুইয়ের সম্মিলিত যাত্রা? একটু ভাবুন।
লেখক: টেক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর