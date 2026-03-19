উইন্ডোজ ১১–এর ত্রুটিতে লক হচ্ছে সি ড্রাইভ, বিপাকে ব্যবহারকারীরা

উইন্ডোজ ১১–এর সাম্প্রতিক এক ত্রুটির কারণে কিছু ব্যবহারকারী তাদের কম্পিউটারের প্রধান স্টোরেজ সি ড্রাইভে প্রবেশ করতে পারছেন না। বিষয়টি স্বীকার করেছে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, সমস্যাটির কারণ খুঁজে বের করতে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে এবং দ্রুত সমাধান দেওয়ার চেষ্টা চলছে।
প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট নিওউইনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ত্রুটিটি দেখা দিলে ব্যবহারকারীদের কম্পিউটারের পর্দায় ‘সি ড্রাইভ ইজ নট অ্যাকসেসিবল, অ্যাকসেস ডিনায়েড’ ধরনের একটি বার্তা দেখা দেয়। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত নিরাপত্তা হালনাগাদ কেবি৫০৭৭১৮১ ইনস্টল করার পর থেকেই এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে স্যামসাংয়ের তৈরি কিছু ল্যাপটপে ত্রুটিটি বেশি লক্ষ করা গেছে।
মাইক্রোসফটের প্রকাশিত এক সহায়তা নোটে বলা হয়েছে, সমস্যাটির সঙ্গে স্যামসাংয়ের ‘স্যামসাং শেয়ার’ অ্যাপের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। তবে বিষয়টি এখনো নিশ্চিত হয়নি। তবে এই ত্রুটির কারণে অনেক ব্যবহারকারী হার্ডড্রাইভে প্রবেশ, ফাইল খোলা কিংবা বিভিন্ন সফটওয়্যার চালু করতে সমস্যায় পড়ছেন। মাইক্রোসফট জানিয়েছে, ত্রুটিটির প্রভাবে অফিস সফটওয়্যার ও ওয়েব ব্রাউজারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনেক অ্যাপ্লিকেশনও ঠিকভাবে চালু হচ্ছে না। ফলে অনেক ব্যবহারকারীর জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে তারা স্যামসাংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। নতুন তথ্য পাওয়া গেলে ব্যবহারকারীদের জানানো হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।
নিওউইনের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মূলত উইন্ডোজ ১১–এর ২৪এইচ২ ও ২৫এইচ২ সংস্করণে এই ত্রুটিটি দেখা যাচ্ছে। মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, ব্রাজিল, পর্তুগাল, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতের মতো বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবহারকারীরা ইতিমধ্যে সমস্যাটির মুখোমুখি হয়েছেন। এই ত্রুটি দেখা দিলে ফাইল খোলা, অ্যাপ্লিকেশন চালু করা কিংবা প্রশাসনিক কাজ করার সময়ই ত্রুটির বার্তাটি দেখা দিতে পারে। ফলে অনেকের ক্ষেত্রেই কম্পিউটার ব্যবহার প্রায় অচল হয়ে পড়ছে।
এই পরিস্থিতিতে সাময়িক সমাধান হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা হালনাগাদটি অপসারণ করার পরামর্শ দিয়েছে মাইক্রোসফট। ব্যবহারকারীরা সেটিংসে প্রবেশ করে উইন্ডোজ আপডেট মেনুতে গিয়ে আপডেটটি রোলব্যাক করতে পারবেন। আর যাঁরা এখনো ফেব্রুয়ারির এই আপডেট ইনস্টল করেননি, তাঁদের আপাতত আপডেটটি স্থগিত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
এদিকে অনলাইন ফোরাম রেডিটে কিছু ব্যবহারকারী বিকল্প সমাধানের কথাও জানিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ সি ড্রাইভের মালিকানা পরিবর্তন করে সমস্যার সমাধান পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তবে এতে ঝুঁকি থাকতে পারে বলে সতর্ক করেছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা। তাই এ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণের আগে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সূত্র: টেকরাডার