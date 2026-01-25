স্টারলিংকের আদলে স্যাটেলাইটনির্ভর ইন্টারনেট সেবা দেবে জেফ বেজোসের ব্লু অরিজিন

কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইন্টারনেট সেবা দিয়ে থাকে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান স্টারলিংক। এবার স্টারলিংকের আদলে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইন্টারনেট সেবা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মহাকাশ প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ব্লু অরিজিন। এর ফলে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা পরিচালনায় স্টারলিংকের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।
ব্লু অরিজিনের তথ্য অনুযায়ী, টেরাওয়েভ প্রকল্পের আওতায় দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবা চালুর জন্য আগামী কয়েক বছরের মধ্যে একাধিক কক্ষপথনির্ভর স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। এ জন্য পৃথিবীর নিম্ন ও মধ্যম কক্ষপথে ৫ হাজার ৪০৮টি স্যাটেলাইট পাঠানো হবে। একাধিক কক্ষপথে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে দ্রুত ইন্টারনেট সেবা দেওয়া সম্ভব হবে।
ব্লু অরিজিনের স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের প্রথম ধাপের উৎক্ষেপণ শুরু হতে পারে ২০২৭ সালের শেষ প্রান্তিকে। এ উদ্যোগকে প্রতিষ্ঠানটির কৌশলগত দিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এত দিন ব্লু অরিজিন মূলত উৎক্ষেপণ যান, পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেট এবং মহাকাশ অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করেছে। টেরাওয়েভ প্রকল্পের মাধ্যমে তারা প্রথমবারের মতো সরাসরি তথ্য ও যোগাযোগ সেবার খাতে প্রবেশ করছে।
স্টারলিংকের মতো ব্যক্তিগত ব্যবহারকারী বা ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোয় ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার পরিকল্পনা নেই ব্লু অরিজিনের। প্রতিষ্ঠানটি মূলত বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান, ডেটা সেন্টার ও সরকারি সংস্থাকে লক্ষ্য করে এই সেবা চালু করতে চায়। বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক স্থাপন ব্যয়বহুল, প্রযুক্তিগতভাবে জটিল কিংবা সময়সাপেক্ষ, সেখানে টেরাওয়েভ কার্যকর বিকল্প হতে পারে বলে মনে করছে তারা। ব্লু অরিজিনের দাবি, এই নেটওয়ার্ক থেকে প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ৬ টেরাবিট পর্যন্ত তথ্য আদান–প্রদান করা যাবে।
সূত্র: টেকলুসিভ