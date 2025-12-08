চাঁদ
বিজ্ঞান

রকেটের শক্তি জোগাবে চাঁদের ধূলিকণা

প্রযুক্তি ডেস্ক

চাঁদের ধূলিকণাকে শক্তির উৎসে রূপান্তর করতে সক্ষম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) যন্ত্র তৈরি করছে অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মালিকানাধীন মহাকাশ প্রতিষ্ঠান ব্লু অরিজিন। নতুন যন্ত্রটি কাজে লাগিয়ে চাঁদে অবস্থানের সময় সেখানকার ধূলিকণা থেকে প্রয়োজনীয় জ্বালানি শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে রকেট। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে অ্যামাজনের রিইনভেন্ট ২০২৫ সম্মেলনে যন্ত্রটির প্রাথমিক সংস্করণ প্রদর্শনও করেছে ব্লু অরিজিন। এর মাধ্যমে চাঁদে দীর্ঘ সময় অবস্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে চায় ব্লু অরিজিন।

ইস্তারি ডিজিটাল নামের একটি স্টার্টআপের (উদ্ভাবনী উদ্যোগ) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে যন্ত্রটি। যন্ত্রটির কার্যকারিতা তুলে ধরে স্টার্টআপটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) উইল রোপার বলেন, যন্ত্রটি চাঁদের ধূলিকণা সংগ্রহ করে তা থেকে তাপ নিষ্কাশন করতে পারে। ফলে এটি ধূলিকণাকে কার্যকরভাবে একটি ব্যাটারির মতো শক্তির উৎসে রূপান্তরিত করবে। এটি মূলত ব্যাটারির মতো কাজ করবে।

চাঁদে প্রতি ২৮ দিনে দুই সপ্তাহব্যাপী দীর্ঘ চন্দ্ররাত্রির কারণে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়। এই সময় চাঁদ অন্ধকারে ডুবে যায় এবং পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অনেক কমে যায়। এর ফলে চাঁদের পৃষ্ঠে থাকা মহাকাশযানের যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্ত বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। নতুন যন্ত্র এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য চাঁদের ধূলিকণাকে ব্যাটারিতে রূপান্তরিত করবে। এটি অনেকটা নিজের বিদ্যুৎ নিজে তৈরির মতো কাজ করবে।

নতুন এই উদ্যোগের মাধ্যমে চাঁদের দুই সপ্তাহের চন্দ্ররাত্রি অবস্থানের জটিলতা দূর করা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, চাঁদের ধীর ঘূর্ণনের কারণে তার পৃষ্ঠের যেকোনো স্থান প্রায় ১৪ দিন স্থির সূর্যের আলো পায় এবং পরবর্তী ১৪ দিন অন্ধকার থাকে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

