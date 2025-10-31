পৃথিবী থেকে প্রায় ১৯০ আলোকবর্ষ দূরে থাকা টিওআই–২২৬৭ নামের দ্বৈত নক্ষত্র সিস্টেমে পৃথিবীর সমান তিনটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। গ্রহগুলোর মধ্যে দুটি গ্রহ একে অপরকে খুব কাছাকাছি কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে। এত দিন ধারণা করা হতো, দ্বৈত নক্ষত্র সিস্টেমে জটিল গ্রহবিন্যাস থাকে না। নতুন গ্রহগুলোর সন্ধান পাওয়ায় সে ধারণা পরিবর্তন হয়েছে।
বেলজিয়ামের ইউনিভার্সিটি অব লিজের বিজ্ঞানী সেবাস্তিয়ান জুনিগা–ফার্নান্দেজ জানান, এত ছোট দ্বৈত সিস্টেমে তিনটি গ্রহ আবিষ্কার একটি অনন্য বিষয়। টিওআই–২২৬৭ দ্বৈত নক্ষত্র সিস্টেমে এক অনন্য গ্রহবিন্যাস রয়েছে, যেখানে দুটি নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহগুলোকে অতিক্রম করতে দেখা যাচ্ছে। এই কাঠামো জটিল পরিবেশে গ্রহ গঠনের মডেল পরীক্ষা করতে সহায়তা করবে।
বিজ্ঞানী ফ্রান্সিসকো জে পোজোয়েলস জানান, টিওআই–২২৬৭ দ্বৈত নক্ষত্র সিস্টেমটি একটি সত্যিকারের প্রাকৃতিক গবেষণাগার। চরম গতিশীল পরিস্থিতিতে পাথুরে গ্রহ কীভাবে আবির্ভূত হয় ও টিকে থাকতে পারে, তা জানার সুযোগ তৈরি হবে। নতুন এই আবিষ্কার বেশ কয়েকটি রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এলাকাটি গ্রহসহ সবচেয়ে সংকুচিত ও শীতলতম নক্ষত্র জুটি হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। এটি প্রথম কোনো সিস্টেম, যেখানে নক্ষত্রের চারপাশেই গ্রহ অতিক্রম করতে দেখা যাচ্ছে।
টিওআই–২২৬৭ দ্বৈত নক্ষত্র সিস্টেমে থাকা গ্রহগুলো নাসার টেস মহাকাশযান ব্যবহার করে শনাক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে গ্রহগুলোর বিষয়ে আরও তথ্য জানা যাবে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা।
সূত্র: এনডিটিভি