মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বাইরে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক রাসায়নিক উপাদানের সন্ধান

মহাকাশ মানেই মহাবিস্ময়, আবিষ্কারের শেষ নেই সেখানে। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির (ছায়াপথ) বাইরে থাকা অন্য একটি গ্যালাক্সিতে বরফের মধ্যে জমাট বাঁধা অবস্থায় অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও ইথানলের জটিল জৈব অণু আবিষ্কার করেছেন নাসার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার ও ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডের একদল বিজ্ঞানী। তাঁদের দাবি, নতুন এই আবিষ্কার প্রাথমিক মহাবিশ্বের রাসায়নিক গঠনের বিরল তথ্য জানার সুযোগ করে দিয়েছে।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, প্রথমবারের মতো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির বাইরে বরফের মধ্যে জমাট বাঁধা অবস্থায় প্রাণসম্পর্কিত জৈব অণু শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এসব যৌগ একটি নতুন নক্ষত্রকে ঘিরে থাকা আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সি লার্জ ম্যাগেলানিক ক্লাউডে পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কারের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে জীবনের উপাদান আমাদের সৌরজগৎ বা গ্যালাক্সির জন্য অনন্য বিষয় নয়। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক রাসায়নিক উপাদান পুরো মহাবিশ্বেই থাকতে পারে।
অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্সে প্রকাশিত গবেষণা ফলাফলে বলা হয়েছে, মহাকাশে ইথানল, অ্যাসিটালডিহাইড ও মিথাইল ফরমেটের মতো জটিল অণু শনাক্ত করা হয়েছে। বরফ আকৃতির এসব জটিল জৈব অণু আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে প্রথমবার পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা অ্যাসিটিক অ্যাসিডও শনাক্ত করেছেন। এই অণু প্রিবায়োটিক রসায়নের জন্য অপরিহার্য বিল্ডিং ব্লক হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব রাসায়নিক উপাদান জীবন বা প্রাণ বিকাশের দিকেও যেতে পারে।
বিজ্ঞানী সেউইলো জানান, ‘আমাদের কাছে বর্তমানে লার্জ ম্যাগেলানিক ক্লাউডে শুধু একটি উৎস রয়েছে। আর মিল্কিওয়েতে বরফের মধ্যে এই জটিল জৈব অণু শনাক্তকরণের মাত্র চারটি উৎস রয়েছে। এই দুটি ছায়াপথের মধ্যে জটিল জৈব অণুর প্রাচুর্যে পার্থক্য রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে আমাদের উভয়ের কাছ থেকে বৃহত্তর নমুনার প্রয়োজন হবে। তবে এই আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা মহাবিশ্বে কীভাবে জটিল রসায়ন উদ্ভূত হয়, তা জানার সুযোগ পাচ্ছি।
সূত্র: এনডিটিভি