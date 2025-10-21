নারীদের তুলনায় পুরুষদের মস্তিষ্ক কতটা ভিন্ন

নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের মস্তিষ্ক নারীদের মস্তিষ্কের তুলনায় দ্রুত সংকুচিত হতে থাকে। গবেষণায় ১৭ থেকে ৯৫ বছর বয়সী ৪ হাজার ৭২৬ জন সুস্থ ব্যক্তির মস্তিষ্কের স্ক্যান করা তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মস্তিষ্কের টিস্যু ক্ষয়ের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা আছে। মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল লিঙ্গভেদে পরিবর্তন হয়ে থাকে।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মস্তিষ্ক সংকুচিত হয়। যদিও আলঝেইমার রোগীদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক দ্রুত সংকুচিত হয়ে থাকে। নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, নারীদের মস্তিষ্ক সংকুচিত হওয়ার হার পুরুষদের তুলনায় ধীর হলেও তাঁদের আলঝেইমার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ।
নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসায়েন্টিস্ট অ্যান রাভন্ডাল জানান, গবেষণায় ১৭ থেকে ৯৫ বছর বয়সী ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের ১২ হাজারের বেশি স্ক্যান করা তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লিঙ্গভিত্তিক মস্তিষ্কের আকারের পার্থক্য বিবেচনার সময় দেখা গেছে, বয়স্ক পুরুষের মস্তিষ্ক বেশি সংকুচিত হয়। এর ফলে তাঁদের মস্তিষ্কের কর্টেক্সের একাধিক অঞ্চলকে প্রভাবিত হতে দেখা গেছে। গবেষণায় নারীদের মস্তিষ্ক কম সংকুচিত হওয়ার তথ্য জানা গেছে। নারীদের মস্তিষ্ক যদি আরও বেশি সংকুচিত হতো, তাহলে তাঁদের আলঝেইমার বেশি আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে জানা যেত।
গবেষণায় মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস জায়গায় আয়তনের কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। এই এলাকা স্মৃতিশক্তি ও শেখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত দেখা যায়, পুরুষদের মস্তিষ্ক নারীদের মস্তিষ্কের তুলনায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বড় ও ওজনে ভারী হয়। নারীদের মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের হলেও কোষ ও সংযোগের ঘনত্ব বেশি থাকতে পারে। পুরুষদের মস্তিষ্কে নারীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বের ধূসর পদার্থ থাকলেও হোয়াইট ম্যাটার বেশি থাকে।
