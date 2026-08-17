আগস্টের আগামী দিনগুলোয় আকাশে যেসব চমক থাকবে

ভাদ্রের শুরুতে বাংলাদেশের আকাশে বর্ষার মেঘের ঘনঘটা অনেকটাই পাতলা হয়ে আসে। সন্ধ্যার পর ভ্যাপসা গরম থাকলেও বর্ষণস্নাত আকাশ যখন একদম পরিষ্কার ও ধূলিকণামুক্ত হয়, তখন নক্ষত্র দেখার জন্য এক অসাধারণ পরিবেশ তৈরি হয়। ২০২৬ সালের ১৭ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সন্ধ্যার পর ঢাকা ও বাংলাদেশের আকাশপ্রেমীদের জন্য অপেক্ষা করছে চমৎকার কিছু মহাজাগতিক দৃশ্য। এই প্রায় দুই সপ্তাহে সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশে শুক্র গ্রহের রাজত্ব, পারসেইডসের পর শেষ রাতের উল্কাপাতের অবশিষ্টাংশ, কৃষ্ণাংশের চাঁদ আর গ্রীষ্মকালীন নক্ষত্রপুঞ্জের সুনির্দিষ্ট অবস্থান রাতের আকাশকে আকর্ষণীয় করে তুলবে।
আগস্টের শেষ দুই সপ্তাহে সন্ধ্যার আকাশে সবচেয়ে প্রধান জ্যোতিষ্ক হিসেবে থাকবে শুক্র গ্রহ। সূর্যাস্তের ঠিক পরপরই সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিট থেকে ৭টা ৩০ মিনিটের মধ্যে পশ্চিম থেকে উত্তর–পশ্চিম দিগন্তের কিছুটা ওপরে খালি চোখে সবচেয়ে উজ্জ্বল বিন্দু হিসেবে দেখা যাবে এই সন্ধ্যাতারাকে। আগস্টের শেষে শুক্র গ্রহটি দিগন্তের আরও কিছুটা নিচের দিকে নামতে শুরু করবে। তাই এটি দেখার জন্য সূর্যাস্তের পর আধঘণ্টার মধ্যে কোনো উঁচু ভবনের ছাদ বা পশ্চিম দিকে বাধাহীন খোলা জায়গায় দাঁড়ানো প্রয়োজন। ঢাকার আলোদূষণপূর্ণ আকাশেও এর হীরার মতো চমক খালি চোখেই ধরা পড়বে।
আগস্টের প্রথম সপ্তাহে পূর্ণিমা পার হয়ে যাওয়ার কারণে ১৬ আগস্টের পর থেকে চাঁদ ধীরে ধীরে তার ক্ষীয়মাণ দশায় প্রবেশ করবে। মাসের শেষার্ধে চাঁদ মূলত মধ্যরাত বা ভোরের দিকে উদিত হবে। এর ফলে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সন্ধ্যার আকাশ থাকবে সম্পূর্ণ চাঁদের আলোমুক্ত ও অন্ধকার। যেহেতু সন্ধ্যার আকাশে চাঁদের তীব্র আলো থাকবে না, তাই এ সময় বাইনোকুলার বা ছোট টেলিস্কোপ দিয়ে গ্যালাক্সি, তারাগুচ্ছ ও নেবুলা দেখার সেরা সুযোগ তৈরি হবে। ২৮ ও ২৯ আগস্ট আকাশে থাকবে অমাবস্যার নিকষ কালো রাত। ৩০ ও ৩১ আগস্ট সন্ধ্যায় পশ্চিম দিগন্তে শুক্রের ঠিক নিচে দেখা মিলবে এক অতি সরু সুতা আকৃতির নতুন বাঁকা চাঁদের।
যদিও বিখ্যাত পারসেইড উল্কাপাতের মূল সর্বোচ্চ সক্রিয়তা ১২ ও ১৩ আগস্ট অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তবু আগস্টের ২৪ তারিখ পর্যন্ত এ উল্কাপাত সক্রিয় থাকে। ১৬ থেকে ২২ আগস্টের মধ্যে সন্ধ্যার পর উত্তর-পূর্ব আকাশের দিকে তাকালে মাঝেমধ্যে দু-একটি উজ্জ্বল ফায়ারবল বা ছুটে যাওয়া উল্কা চোখে পড়তে পারে। এ সময় আকাশে চাঁদের আলো না থাকায় সন্ধ্যার পর অন্ধকার আকাশে এ বিক্ষিপ্ত উল্কাগুলো আগস্টের শুরুর চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট ও তীব্র দেখাবে।
আগস্টের শেষার্ধে রাত ৮টার পর ঢাকার আকাশ যদি মেঘমুক্ত থাকে, তবে মাথার ঠিক ওপরে রাজত্ব করবে বিখ্যাত সামার ট্রায়াঙ্গেল বা গ্রীষ্মকালীন ত্রিভুজ। লাইরা নক্ষত্রপুঞ্জের ভেগা, অ্যাকুইলা নক্ষত্রপুঞ্জের আলটায়ার আর সাইগনাস নক্ষত্রপুঞ্জের ডেনেবের মতো তিন উজ্জ্বল তারা মিলে তৈরি করা বিশালাকার ত্রিভুজটি এখন সন্ধ্যার আকাশে সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থান করছে।
এ ছাড়া দক্ষিণ আকাশে লালচে তারা অ্যান্টারেস–সহ বৃশ্চিক নক্ষত্র এবং চায়ের কাপের আকৃতির ধনু নক্ষত্র স্পষ্ট দেখা যাবে। শহরের বাইরে আলোকদূষণহীন গ্রামে গেলে এ ধনু রাশির পাশ দিয়েই বিস্তৃত আকাশগঙ্গা বা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির উজ্জ্বল কেন্দ্রটি খালি চোখে দেখা সম্ভব।
সূত্র: স্কাইম্যাপ, টাইম অ্যান্ড ডেট, স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ, অ্যাস্ট্রোনমি ডটকম, সাইটেক