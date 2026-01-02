মঙ্গল গ্রহে পানির আঘাতে তৈরি গুহার সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

নাসার পুরোনো মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ারসহ বিভিন্ন স্যাটেলাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করে মঙ্গল গ্রহের হেব্রাস ভ্যালিস অঞ্চলে পানির আঘাতে তৈরি আটটি গুহার সন্ধান পেয়েছেন চীনের একদল বিজ্ঞানী। তাঁদের দাবি, আগ্নেয়গিরির লাভা নয় বরং পানির প্রবাহের ফলে গুহাগুলো তৈরি হয়েছে। অন্য কোনো গ্রহে পানির কারণে তৈরি কার্স্ট গুহার সন্ধান পাওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম। এই আবিষ্কার পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজার অভিযানে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে।
মঙ্গল গ্রহে আগে শনাক্ত করা গুহাগুলো মূলত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তৈরি হয়েছে। কিন্তু নতুন গুহাগুলোর গড়ন সম্পূর্ণ আলাদা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই গুহাগুলো দ্রবণীয় শিলা রাসায়নিকভাবে ক্ষয় হওয়ার ফলে বা পানির প্রবাহে গলে গিয়ে তৈরি হয়েছে। পৃথিবীতে একে কার্স্ট টপোগ্রাফি বলা হয়। প্রতিটি গুহার মুখ গোলাকার এবং গভীর। সাধারণ গর্ত বা ক্রেটারের মতো এদের চারপাশে উঁচু কিনারা বা পাথরের ধ্বংসাবশেষ নেই।
নাসার থার্মাল এমিশন স্পেকট্রোমিটার থেকে পাওয়া তথ্যমতে, মঙ্গল গ্রহের হেব্রাস ভ্যালিস অঞ্চলের শিলাতে কার্বনেট ও সালফেটের উপস্থিতি রয়েছে। এই খনিজ পানির সংস্পর্শে খুব সহজে গলে যায়, যা গুহা তৈরির তত্ত্বকে আরও জোরালো করে।
বিজ্ঞানীদের ধারণা, গুহাগুলোর ভেতরে স্থিতিশীল তাপমাত্রা থাকার পাশাপাশি ক্ষতিকর বিকিরণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কোটি কোটি বছর আগের কোনো জীবাশ্ম গুহাগুলোতে থাকতে পারে। নতুন এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহে পাঠানো রোভার বা নভোচারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
সূত্র আর্থস্কাই ডট অর্গ