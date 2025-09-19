চাঁদে নাম পাঠানোর সুযোগ দিচ্ছে নাসা

চাঁদে যাওয়ার সুযোগ না মিললেও নিজের নাম পাঠানো যাবে চাঁদে। এ জন্য অর্থও খরচ করতে হবে না। আগ্রহী ব্যক্তিদের নাম সঙ্গে নিয়ে চাঁদে যাবেন ‘আর্টেমিস ২’ মিশনের চারজন নভোচারী। প্রায় ৫০ বছরেরও বেশি সময় পর চাঁদে প্রথম মানববাহী অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছে নাসা। সেই অভিযানে বিশ্ববাসীকে প্রতীকী অংশগ্রহণের সুযোগ দিতেই এ উদ্যোগ। নাসার তথ্যমতে, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ‘ওরিয়ন’ মহাকাশযান চাঁদে পাঠানো হবে। এই অভিযানে চারজন নভোচারীর সঙ্গে লাখ লাখ মানুষের নাম সংবলিত একটি মেমোরি কার্ড চাঁদে পাঠানো হবে।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে যেকোনো দেশের ও যেকোনো বয়সের মানুষ নাসার চন্দ্রাভিযানের অংশ হতে পারবে। অনলাইনে জমা দেওয়া নাম একটি মেমোরি কার্ডে সংরক্ষণ করা হবে। সেটি ওরিয়ন মহাকাশযানে করে চাঁদে পাঠানো হবে। মহাকাশযানটি চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭ হাজার ৪০০ কিলোমিটার ওপর থেকে প্রদক্ষিণ করবে। ১৯৭২ সালের অ্যাপোলো ১৭ অভিযানের পরে এটিই হবে চাঁদে মানুষের প্রথম অভিযান। চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহে মানুষের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য নাসার বৃহত্তর লক্ষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা হচ্ছে এই অভিযানকে।
আর্টেমিস ২ মিশনে নাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া খুবই সহজ। প্রথমে নাসার ওয়েবসাইটে (www.nasa.gov ) প্রবেশ করে নাম, ই–মেইল ঠিকানা এবং পছন্দের ভাষায় (ইংরেজি বা স্প্যানিশ) লিখতে হবে। ফরম জমা দেওয়ার পর একটি স্বতন্ত্র ডিজিটাল বোর্ডিং পাস পাওয়া যাবে, যা ডাউনলোড করে সংগ্রহ করতে হবে। নিবন্ধন করা নামটি একটি মেমোরি কার্ডে সংরক্ষণ করা হবে। সেই মেমোরি কার্ড চাঁদে নিয়ে যাবেন নভোচারীরা। ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত নাম নিবন্ধন করা যাবে।
নাসার তথ্যমতে, আর্টেমিস ২ মিশনের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রিদ ওয়াইজম্যান। অন্য নভোচারীরা হলেন ভিক্টর গ্লোভার, ক্রিস্টিনা কচ ও জেরেমি হ্যানসেন। প্রায় ১০ দিনের এই মিশনে চাঁদে অবতরণের জন্য ওরিয়নের সিস্টেম, গভীর মহাকাশের দিকনির্দেশনা ও যোগাযোগপ্রযুক্তি পরীক্ষা করবেন তাঁরা।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া