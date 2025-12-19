বিশ্বে গবেষণায় ৬১তম অবস্থানে বাংলাদেশ

বিশ্বে গবেষণায় ৬১তম অবস্থানে বাংলাদেশ
সেকশন: বিজ্ঞান/প্রযুক্তি
ট্যাগ: নেচার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বাংলাদেশ, আইসিডিডিআরবি
নেচার সাময়িকীতে বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ছবি: রয়টার্স
নেচার ইনডেক্স ২০২৪-২৫ (সাবটাইটেল)
জাহিদ হোসাইন খান
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণায় এক অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের গবেষণা বিশ্বসেরা বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হচ্ছে। ২০২৪-২৫ সময়ে গবেষণা সাময়িকী নেচারের সর্বশেষ ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৬১তম স্থানে দেখা যাচ্ছে।
নেচার ইনডেক্স ২০২৫ থেকে দেখা যায়, ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৪৫টি নেচারাল সায়েন্স ও হেলথ সায়েন্স জার্নাল থেকে এই ইনডেক্স তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ৬১তম ও এশিয়া প্যাসিফিক এলাকায় ১৩তম দেশ হিসেবে দেখা যায় তালিকায়।
নেচারের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের গবেষকদের অবস্থান বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে বিশ্বে ১৭৯ দেশের মধ্যে ৭১তম, এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ৩১টি দেশের মধ্যে ১৪তম। এ ছাড়া বাংলাদেশের গবেষকেরা রসায়নে বিশ্বে ৬৩তম, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১৩তম, পরিবেশ ও ভূবিজ্ঞানে বিশ্বে ৭০তম, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১৫তম, হেলথ সায়েন্সে বিশ্বে ৪৬তম, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১১তম, ফিজিক্যাল সায়েন্সে বিশ্বে ৭২তম, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১৫তম অবস্থানে রয়েছে।
তালিকা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা ৪৫ দশমিক ৩ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্র, ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সঙ্গে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। তালিকা অনুসারে আইসিডিডিআরবির সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের থেকে ৩২টি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬টি, সিএইচআরএফে যুক্ত বিজ্ঞানীদের ২টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।
সব মিলিয়ে ১৯১টি দেশের মধ্যে তালিকার শীর্ষে আছে চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। ভারতের অবস্থা ৮ম, পাকিস্তানের অবস্থান ৪৪ ও বাংলাদেশের অবস্থান ৬১তম।
সূত্র: নেচার ডট কম