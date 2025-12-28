জিবলি ট্রেন্ড থেকে সবচেয়ে পাতলা আইফোন

২০২৫ সালে প্রযুক্তি–দুনিয়ায় প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব। গত কয়েক বছরে এই প্রযুক্তি শুধু বিস্তৃতই হয়নি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহারযোগ্যতা ও জটিলতাও বাড়িয়েছে। বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর ডিজিটাল রূপান্তরের প্রধান স্তম্ভ এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্যও উল্লেখযোগ্য ছিল ২০২৫। ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রতারণা বেড়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাপে পড়েছে বৃহৎ প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোও। এ বছর ডিপসিকের চ্যাটবট নিয়ে যেমন হইচই পড়েছে, তেমনি অ্যাপলের আইফোন এয়ার নিয়েও ছিল আলোচনা। ২০২৫ সালের প্রযুক্তিবিশ্বের এমনই ১২টি আলোচিত বিষয় তুলে ধরা হলো।
১. বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য উল্লেখযোগ্য বছর
গত কয়েক বছরে বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) বিপ্লব ছিল বড় খবর। ২০২৫ সাল তা আরও স্পষ্ট করেছে। চীনে মোট গাড়ির অর্ধেকই এখন বৈদ্যুতিক। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে কিছুটা বিপরীত ধারা দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের টেসলা এখনো শীর্ষে থাকলেও চীনের বিওয়াইডির সস্তা মডেলগুলো একাধিক দেশে বেশি জনপ্রিয়। প্রযুক্তি, সরবরাহ চেইন ও কাঁচামালের সুবিধার কারণে চীনা গাড়ি নির্মাতারা পশ্চিমা প্রতিযোগীদের থেকে অনেকটা এগিয়ে। বিশেষ করে পাঁচ হাজার দ্বিমুখী চার্জিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে চীন ইভি–শিল্পে আধিপত্য বজায় রেখেছে এবং বর্তমানে ফ্রেইট ট্রাকের বাজারে মনোযোগ দিচ্ছে।
২. ডিপফেক প্রযুক্তির নতুন মাত্রা
২০২৫ সালে ডিপফেকের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) প্রযুক্তি জনপ্রিয় হওয়ার পাশাপাশি এর অপব্যবহারও বাড়ছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভুয়া ছবি ও ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে, যা ‘ডিপফেক’ নামে পরিচিত। ডিপফেক ভিডিওতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করার পাশাপাশি কণ্ঠস্বর ব্যবহার করায় অনেকেই বুঝতে পারেন না, এটি নকল ভিডিও। ফলে ডিপফেকের মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তির নামে সমাজবিরোধী বা উদ্দেশ্যমূলক যেকোনো রাজনৈতিক ভিডিও তৈরি করা যায়। ২০২৩ সালে অনলাইন ডিপফেকের সংখ্যা ছিল ৫ লাখ, ২০২৫ সালে বেড়ে প্রায় ৮০ লাখে পৌঁছেছে।
৩. ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাপে বড় প্রযুক্তি কোম্পানি
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০২৫ সালে প্রধান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে কয়েক শ কোটি ডলারের জরিমানা করেছে। নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন, ডিজিটাল সার্ভিসেস আইন এবং ডিজিটাল মার্কেটস আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইউরোপ বড় বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে আনতে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। ইউরোপ মূলত বড় বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানের রাশ টেনে ধরার চেষ্টা করছে। তাদের লক্ষ্য, ছোট প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর জন্যও জায়গা তৈরি করা। সেই সঙ্গে গ্রাহকদের হাতে যেন আরও স্বাধীনতা আসে, তা নিশ্চিত করা। এ বছরই অনলাইন কনটেন্টের নিয়মকানুন ভঙ্গ করার দায়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ১২ কোটি ইউরো জরিমানার মুখে পড়েছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স। আবার ডিজিটাল মার্কেটস অ্যাক্ট (ডিএমএ) আইন লঙ্ঘনের দায়ে এ বছরই আইফোন ও কম্পিউটার নির্মাতা অ্যাপলকে ৫০ কোটি ইউরো এবং ফেসবুকের মূল কোম্পানি মেটাকে ২০ কোটি ইউরো জরিমানা করা হয়। বিজ্ঞাপনপ্রযুক্তি খাতে প্রতিযোগিতাবিরোধী কার্যক্রম চালানোর অভিযোগে গুগলকে ৩৪৫ কোটি ডলার জরিমানা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।
৪. চ্যাটজিপিটির সঙ্গে কথোপকথনের তথ্য ফাঁস
২০২৫ সালের শেষ নাগাদ চ্যাটজিপিটির সাপ্তাহিক সক্রিয় ব্যবহারকারী প্রায় ৭০ কোটি। ব্যবহারকারীর নির্দেশমতো নিজ থেকে বার্তা, নিবন্ধ বা কবিতা লিখে দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেওয়ায় অনেকেই নিয়মিত চ্যাটজিপিটি চ্যাটবট ব্যবহার করেন। কিন্তু এ বছর চ্যাটজিপিটির সঙ্গে ব্যবহারকারীদের কয়েক হাজার কথোপকথনের তথ্য অনলাইনে ফাঁস হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত তথ্যগুলো গুগল সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে জানার সুযোগ থাকায় ব্যবহারকারীদের অনলাইন গোপনীয়তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। চ্যাটজিপিটি থেকে শেয়ার করা প্রায় সাড়ে চার হাজার চ্যাটের লিংক গুগল সার্চে খুঁজে পাওয়া গেছে। অনলাইনে উন্মুক্ত হওয়া কথোপকথনের মধ্যে ব্যবহারকারীদের মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক সম্পর্ক, আসক্তি, কর্মক্ষেত্রের সংকটসহ ব্যক্তিগত নানা তথ্য রয়েছে।
৫. ডিপসিক চ্যালেঞ্জ
চীনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ডিপসিক এ বছর তাদের তৈরি করা নতুন এআই মডেল ‘ডিপসিক আরওয়ান’ প্রযুক্তি দিয়ে সারা দুনিয়ায় হইচই ফেলে দিয়েছে। চালু হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহেই এই সিস্টেম অ্যাপ ডাউনলোডের শীর্ষ তালিকায় জায়গা করে নেয়। এমনকি এ প্রযুক্তির ফলে শেয়ারবাজারে প্রায় এক ট্রিলিয়ন (এক লাখ কোটি) ডলারের ধস নামে এবং সিলিকন ভ্যালিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তখন বিশ্লেষকেরা দাবি করেন, ডিপসিক এআইয়ের কার্যক্ষমতা চ্যাটজিপিটি, জেমিনি ও ক্লডের মতো বিভিন্ন এআই মডেলকে পেছনে ফেলেছে। এর ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে চীন। এ ছাড়া ডিপসিকের আরওয়ান মডেলটি অন্য সব এআই মডেলের চেয়ে কম খরচে ব্যবহার করা যায়। এর ফলে মেটা ও ওপেনএআইয়ের তৈরি জনপ্রিয় এআই মডেলগুলোর ওপর বেশ চাপও তৈরি হয়।
৬. অ্যাপলের সবচেয়ে পাতলা আইফোন এয়ার
চলতি বছরের সেপ্টম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত ‘অ ড্রপিং’ অনুষ্ঠানে অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টিম কুক আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন এয়ার নামের ৪টি মডেলের আইফোন বাজারে আনার ঘোষণা দেন। অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ ছিল আইফোন এয়ার। অ্যাপলের দাবি, আইফোন এয়ার এখন পর্যন্ত তৈরি তাদের সবচেয়ে পাতলা আইফোন। ফোনটির পুরুত্ব মাত্র ৫ দশমিক ৬ মিলিমিটার, ওজন ১৬৫ গ্রাম। আইফোন ৬ মডেলের পর এটাই সবচেয়ে পাতলা মডেলের আইফোন। এর ফলে মডেলটির বিষয়ে ক্রেতাদের মধ্যে বেশ কৌতূহল তৈরি হয়।
৭. জিবলি ইফেক্টের ছবি ও এআই দিয়ে ৯০ দশকের শাড়ি পরা ছবি নিয়ে উন্মাদনা
চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই তাদের নতুন জেনারেটিভ আর্ট টুল চালু করার পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ভরে ওঠে স্টুডিও জিবলি ঘরানার কল্পনাময় ছবিতে। জিপিটি ৪ও নামের মডেলটি প্রকাশের প্রথম সপ্তাহেই ১৩ কোটির বেশি ব্যবহারকারী ৭০ কোটির বেশি ছবি তৈরি করেন। এ বছর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এআই দিয়ে তৈরি শাড়ি পরা অনেক নারীর দারুণ সব ছবি ভাইরাল হতেও দেখা যায়। বাস্তবে কেউ শাড়ি না পরেই এআই টুল ব্যবহার করে ১৯৯০ দশকের নারীদের মতো শাড়ি পরার ছবি প্রকাশ করেন। রেট্রো লুকের এই ছবি তৈরি করে গুগলের জেমিনি এআই টুল হইচই ফেলে দেয়। জেমিনির ন্যানো বানানা টুলের মাধ্যমে ভিনটেজ শাড়ি এআই ট্রেন্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সয়লাব হয়ে যায়। ভিনটেজ শাড়ি এআই প্রম্পট ব্যবহার করে বিভিন্ন ছবি তৈরি করেন ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা। ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে ভিনটেজ শাড়ি এআই ট্রেন্ড খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
৮. উইকিপিডিয়ার বিকল্প গ্রোকিপিডিয়া চালু ইলন মাস্কের
অনলাইনে মুক্ত বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত উইকিপিডিয়ার বিকল্প ‘গ্রোকিপিডিয়া’ চালু করে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন এক্সএআই। অবশ্য গ্রোকিপিডিয়া চালুর পরপরই অভিযোগ ওঠে, উইকিপিডিয়ায় থাকা বিভিন্ন নিবন্ধের তথ্য এআইয়ের মাধ্যমে পরিবর্তন করে গ্রোকিপিডিয়ায় যুক্ত করা হয়েছে। গ্রোকিপিডিয়ার ওয়েবসাইটের নকশা প্রায় উইকিপিডিয়ার মতো। শুধু তা–ই নয়, বড় অনুসন্ধান বক্স, পাতায় পাতায় শিরোনাম, উপশিরোনাম আর সূত্রের তালিকা প্রদর্শন—সবকিছুতেই উইকিপিডিয়াকে অনুকরণ করা হয়েছে।
৯. ক্লাউডফ্লেয়ারের নেটওয়ার্কে বিপর্যয়
ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা ও ইন্টারনেট ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার জন্য পরিচিত প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ক্লাউডফ্লেয়ারের বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে সমস্যা দেখা দেওয়ায় বিশ্বের নানা দেশে ওয়েবসাইট ও অ্যাপ ব্যবহারে বিঘ্ন ঘটে। ক্লাউডফ্লেয়ারের সমস্যার কারণে এক্স (সাবেক টুইটার), অনলাইন গেম ‘লিগ অব লেজেন্ডস’, স্পটিফাই, ক্যানভা, গ্রাইন্ডার অ্যামাজন, চ্যাটজিপিটিসহ বিশ্বের ২০ শতাংশ ওয়েবসাইট বন্ধ (ডাউন) হয়ে যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ পোর্টালসহ অনেক ওয়েবসাইটেও সমস্যা হয়।
১০. উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমের সহায়তা বন্ধ
চলতি বছরের অক্টোবর থেকে উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আর কোনো সফটওয়্যার হালনাগাদ, নিরাপত্তাসংশোধনী বা কারিগরি সহায়তা বন্ধ করে মাইক্রোসফট। অবশ্য সফটওয়্যার হালনাগাদ, নিরাপত্তাসংশোধনী বা কারিগরি সহায়তা বন্ধ হলেও উইন্ডোজ ১০ কম্পিউটারে ব্যবহার করা যাবে, তবে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হবে। এ জন্য ব্যবহারকারীদের দ্রুত উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারের পরামর্শও দেয় প্রতিষ্ঠানটি।
১১. ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধের কারণে প্রশাসন থেকে সরে যান ইলন মাস্ক
ক্ষমতায় আসার পর মাস্ককে সরকারি দক্ষতা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। অবশ্য চলতি বছরের মে মাসে টেসলার প্রধান ইলন মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দক্ষতা বিভাগের (ডিওজিই) প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। এই বিভাগে তাঁর দায়িত্ব ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি খরচ কমানো। যদিও বিশেষ সরকারি উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে ছিল। গুঞ্জন রয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের আলোচিত কর ও ব্যয়সংক্রান্ত বাজেট বিল নিয়ে মতবিরোধের কারণে পদ থেকে ইস্তফা দেন মাস্ক।
১২. যুক্তরাষ্ট্রে টিকটক বন্ধ নিয়ে নাটকীয়তা
যুক্তরাষ্ট্রে আইনি বাধ্যবাধকতায় নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ায় চলতি বছরের জুনে দেশটিতে বন্ধ হয়ে যায় ভিডিওভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটক। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১৭ কোটি টিকটক ব্যবহারকারী ভোগান্তিতে পড়েন। এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনাও হয় ব্যাপক।
