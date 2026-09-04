বাংলাদেশের আকাশে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যেসব চমক দেখা যাবে

সন্ধ্যা বা মধ্যরাতের আকাশ মানেই ভিন্ন চমক। আর তাই যান্ত্রিক জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও সন্ধ্যার আকাশ আমাদের মুগ্ধ করে। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সন্ধ্যার পর বাংলাদেশের আকাশপ্রেমীদের জন্য অত্যন্ত চোখধাঁধানো এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু মহাজাগতিক ঘটনা অপেক্ষা করছে। এই সময় একাধিক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যাবে আকাশে।
সেপ্টেম্বরের প্রথম পাক্ষিকজুড়ে সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখা যাবে শুক্র গ্রহ। সূর্যাস্তের ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট পর পশ্চিম দিগন্তে তাকালেই এটিকে খালি চোখে অত্যন্ত উজ্জ্বল হীরার মতো জ্বলজ্বল করতে দেখা যাবে। দুরবিন বা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে এই সময়ে শুক্র গ্রহকে সরু চাঁদের মতো দেখাবে, কারণ এটি সূর্য ও পৃথিবীর মাঝামাঝি অবস্থানের দিকে এগিয়ে চলছে।
১১ সেপ্টেম্বর হবে অমাবস্যা। এই রাতে আকাশে চাঁদ না থাকায় ভালোভাবে নক্ষত্র ও ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করা যাবে। অমাবস্যার পর পশ্চিম আকাশে একফালি নতুন সরু চাঁদ দেখা যাবে। বিশেষ করে ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর একফালি চাঁদ এবং উজ্জ্বল শুক্র গ্রহকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা যাবে, যা এক অনন্য দৃশ্য তৈরি করবে। এ সময় উত্তর-পূর্ব আকাশে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সি অ্যান্ড্রোমিডা দুরবিন দিয়ে ভালোভাবে দেখা যাবে।
সন্ধ্যার পর মাথার ঠিক ওপরে ভেগা, আলটায়ার ও ডেনেব তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র মিলে তৈরি করা বিখ্যাত ত্রিভুজ আকৃতিটি স্পষ্ট দৃশ্যমান হবে। এ ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে লালচে নক্ষত্র অ্যান্টারেসসহ পুরো বিচ্ছু নক্ষত্রমণ্ডল সন্ধ্যার পর বিদায় নেওয়ার মুখে স্পষ্ট দেখা যাবে।
সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধে বৃহস্পতি গ্রহ মূলত ভোরের আকাশে শেষরাতে উদিত হবে, তাই সন্ধ্যার আকাশে এটি দৃশ্যমান হবে না। তবে শনি গ্রহ পৃথিবীর কাছাকাছি থাকায় সারা রাত দেখা যাবে। দুরবিন বা ছোট টেলিস্কোপ দিয়ে শনির বলয় দেখার জন্যও এটি সেরা সময়।
সূত্র: স্কাইম্যাপ, টাইম অ্যান্ড ডেট, স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ, অ্যাস্ট্রোনমি ডটকম, সাইটেক