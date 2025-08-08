গুরুত্বপূর্ণ দুটি মিশন বন্ধ করে দিচ্ছে নাসা

পৃথিবীর কার্বন ডাই–অক্সাইড ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য পরিমাপের জন্য মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার মিশন বন্ধ করে দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে ২০২৬ অর্থবছরের জন্য মিশন দুটির জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ করেনি ট্রাম্প প্রশাসন। মিশন দুটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস ও উদ্ভিদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল।
নাসার সাবেক বিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্প বলেন, এসব মিশনের অধীনে ২০১৪ সালে মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়। পরবর্তী সময় ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের সঙ্গে একটি যন্ত্র স্থাপন করে হাবল স্পেস টেলিস্কোপে ব্যবহৃত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে বিশ্বের অন্য যেকোনো সিস্টেমের তুলনায় বেশি সংবেদনশীল ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এত দিন। মিশনগুলোর মাধ্যমে আমাজন রেইনফরেস্ট যতটা কার্বন ডাই–অক্সাইড শোষণ করে, তার চেয়ে বেশি কার্বন ডাই–অক্সাইড নির্গত করে, এমন তথ্য জানা গেছে।
মিশন দুটির গুরুত্ব তুলে ধরে ডেভিড ক্রিস্প আরও বলেন, নাসার এসব মিশনের বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের আভা শনাক্ত করা যায়। এসব মিশন খরা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এসব মিশনের মাধ্যমে নাসা খাদ্যঘাটতির পূর্বাভাস দিতে পারে। এসব মিশন দ্রুত পরিবর্তনশীল গ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ করে দিয়েছে।
নাসার গুরুত্বপূর্ণ দুটি মিশন বন্ধের সমালোচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ুবিজ্ঞানী জোনাথন ওভারপেক বলেন, এসব গুরুত্বপূর্ণ মিশন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত অদূরদর্শী। বিভিন্ন স্যাটেলাইট থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের গ্রহের চারপাশে ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি।
সূত্র: এবিসি নিউজ