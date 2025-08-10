কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল বিশাল মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন মহাজাগতিক সত্তা। এই সত্তা যেন সবকিছুকে আটকে রাখে, এমনকি আলোও শুষে নেয়। এবার মহাকাশে বিশাল কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী থেকে ৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কসমিক হর্সশু নামে পরিচিত ছায়াপথে অবস্থিত কৃষ্ণগহ্বরটির আকার ৩ হাজার ৬০০ কোটি সূর্যের সমান। বিজ্ঞানীদের দাবি, বিশাল কৃষ্ণগহ্বরটি আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের কেন্দ্রে অবস্থিত সুপারম্যাসিভ কৃষ্ণগহ্বরের চেয়ে কমপক্ষে ১০ হাজার গুণ ভারী। এটিই এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় কৃষ্ণগহ্বর।
বিজ্ঞানীদের তথ্য মতে, মহাবিশ্বের প্রতিটি ছায়াপথের কেন্দ্রে একটি সুপারম্যাসিভ কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে। নতুন আবিষ্কার করা কৃষ্ণগহ্বরের বিষয়ে যুক্তরাজ্যের পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থমাস কোলেট বলেন, এটি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত শীর্ষ ১০টি বড় কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে একটি। সম্ভবত সবচেয়ে বিশাল কৃষ্ণগহ্বর। এই অতি–বৃহৎ কৃষ্ণগহ্বরটি তার হোস্ট গ্যালাক্সির আকারের কারণে বিশাল ভরের জন্য দায়ী। আমরা মনে করি, উভয়ের আকার ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। যখন ছায়াপথ বৃদ্ধি পায়, তখন তারা কেন্দ্রীয় কৃষ্ণগহ্বরে পদার্থ পাঠাতে পারে। হোস্ট গ্যালাক্সি যত বড় হবে, তার কেন্দ্রের কৃষ্ণগহ্বরের আকার তত বড় হওয়া উচিত।
কৃষ্ণগহ্বরটি নিকটবর্তী ছায়াপথের আলোকে বিকৃত করছে। একই সঙ্গে হোস্ট গ্যালাক্সির কেন্দ্রের কাছাকাছি নক্ষত্র দ্রুতগতিতে চলছিল বলেই শনাক্ত করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। যদিও এই কৃষ্ণগহ্বর অযৌক্তিকভাবে বড় আকারের। বিজ্ঞানীদের পক্ষে এটি শনাক্ত করা সত্যিই কঠিন ছিল। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী কোলেট বলেন, পদার্থের কিছু অংশ ব্ল্যাকহোল টেনে নিজেকে বড় করছে। বেশির ভাগ অংশ কোয়ারাস নামক একটি অবিশ্বাস্যভাবে উজ্জ্বল উৎসের মাধ্যমে আলোকিত হয়। এই কোয়াসার থেকে বেশি শক্তি নির্গত হয়। পৃথিবীর টেলিস্কোপের মাধ্যমে এসব দেখা যায়। এরা আশপাশের ছায়াপথে তারা তৈরি হতে বাধা দেয়। নতুন আবিষ্কৃত কৃষ্ণগহ্বরটি সুপ্ত ধরনের। সেখানে কোনো পদার্থ সক্রিয়ভাবে জমা হচ্ছে না বা কোনো স্পষ্ট বিকিরণ তৈরি করছে না।
বিজ্ঞানীদের ধারণা, নতুন আবিষ্কৃত কৃষ্ণগহ্বরটি স্যাজিটেরিয়াস এ স্টারের চেয়ে ১০ হাজার গুণ বেশি বড়। এটি আমাদের মিল্কিওয়ের কেন্দ্রে অবস্থিত সুপারম্যাসিভ কৃষ্ণগহ্বর। মান্থলি নোটিসেস অব দ্য রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটিতে নতুন কৃষ্ণগহ্বরের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।
সূত্র: ডেইলি মেইল