গণিতের জন্য নোবেল পুরস্কার কেন দেওয়া হয় না

প্রতিবছর অক্টোবর মাস এলেই সারা বিশ্বে নোবেল পুরস্কার নিয়ে উন্মাদনা শুরু হয়। বিজ্ঞান-দুনিয়ার নানা বিষয়ে নোবেল পুরস্কারজয়ী বিজ্ঞানীদের নাম জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন বিশ্বের নানা দেশের মানুষ। তবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য শান্তি ও অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও গণিতের ক্ষেত্রে এ পুরস্কার দেওয়া হয় না। সুইডেনের বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নামে ও তাঁর রেখে যাওয়া অর্থে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনিই নোবেল পুরস্কারের তালিকা থেকে গণিতকে বাদ দিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি মানবজাতির জন্য ধরা যায় বা দেখা যায় এমন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের বিষয়কে জোর দিতে চেয়েছিলেন বলে গণিতকে নোবেল পুরস্কারের তালিকায় রাখেননি।
আলফ্রেড নোবেল কেন গণিতে নোবেল পুরস্কার দেননি তা নিয়ে অনেক তত্ত্ব রয়েছে। একটি তত্ত্ব নোবেলের ব্যবহারিক দর্শনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আলফ্রেড নোবেলের উইলে সুনির্দিষ্টভাবে এমন আবিষ্কারকে পুরস্কৃত করার কথা বলা হয়, যা বাস্তব উপায়ে মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিধা প্রদান করে। তিনি সম্ভবত গণিতকে ভিত্তিগত বা তাত্ত্বিক বলে মনে করতেন। অন্যদিকে চিকিৎসা, রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার মতো ক্ষেত্রকে বেশি গুরুত্ব দিতেন তিনি। আরেকটি তত্ত্বে দাবি করা হয়েছে, নোবেল সুইডিশ গণিতবিদ গোস্তা মিটাগ-লেফলারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। সেই বিদ্বেষের পেছনে সম্ভবত কোনো রোমান্টিক আগ্রহ বা পেশাগত মতানৈক্য ছিল। যদিও এই তত্ত্বকে ইতিহাসবিদেরা গুরুত্ব দেন না।
আলফ্রেড নোবেল সম্ভবত এমন ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন যা প্রণোদনা ও জনসাধারণের মনোযোগ থেকে উপকৃত হতে পারে। গণিতে নোবেল না থাকলেও অনেক গণিতবিদ নোবেল জিতেছেন। যেমন গণিতবিদ জন ন্যাশের ১৯৯৪ সালের অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান। জন ন্যাশ গেম থিওরিতে তার মৌলিক অবদানের জন্য এই পুরস্কার পান। ন্যাশ ইকুলিব্রিয়াম ধারণাটির আবিষ্কার ও প্রমাণের জন্য তিনি বিখ্যাত। এই তত্ত্ব অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিপ্লব এনেছে।
আরেক গণিতবিদ লিওনিড হুরউইজ ২০০৭ সালে মেকানিজম ডিজাইন থিওরির জন্য অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান। এই থিওরি অনুসারে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক বা অর্থনৈতিক ফলাফল অর্জনের জন্য কার্যকর প্রক্রিয়া তৈরি করতে গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে। এ ছাড়া গণিতবিদ রবার্ট আউম্যান ও লয়েড শ্যাপলি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।
