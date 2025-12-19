শক্তিশালী সৌরঝড় আঘাত হানতে পারে পৃথিবীতে

সৌরঝড় শব্দের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। সূর্যের পৃষ্ঠ থেকে নির্গত শক্তিশালী বিকিরণ ও চার্জিত কণার বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৌরঝড় সৃষ্টির হয়। শিগগিরই একটি শক্তিশালী সৌরঝড় পৃথিবীতে আঘাত হানতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা। শক্তিশালী এই সৌরঝড়ের কারণে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে থাকা কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অকেজো হয়ে যেতে পারে। ফলে কক্ষপথে থাকা হাজার হাজার স্যাটেলাইটের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঝুঁকি রয়েছে বলেও সতর্ক করেছেন তাঁরা।
বর্তমানে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্সের স্টারলিংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার স্যাটেলাইট অবস্থান করছে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, সূর্য থেকে যদি কোনো শক্তিশালী করোনাল মাস ইজেকশন বা ভূচুম্বকীয় ঝড় আসে, তবে তা স্যাটেলাইটের এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে অকেজো করে দিতে পারে। স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ভেঙে পড়লে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটবে।
বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, বর্তমানে সূর্য তার সোলার ম্যাক্সিমাম বা সর্বোচ্চ সক্রিয়তার পর্যায়ে রয়েছে, যার ফলে শক্তিশালী সৌরঝড়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। স্যাটেলাইট অপারেটররা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে মাত্র ২ দশমিক ৮ দিনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হতে পারে। এমনকি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা মাত্র ২৪ ঘণ্টা বিচ্ছিন্ন থাকলেও বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে ৩০ শতাংশ।
বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে বড় ধরনের সৌরঝড় আঘাত হানলে বিভিন্ন মহাদেশজুড়ে স্যাটেলাইট যোগাযোগব্যবস্থা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কক্ষপথে এই সিরিজ সংঘর্ষ শুরু হলে কেসলার সিনড্রোম দেখা যাবে। এর ফলে কক্ষপথ বিপুল পরিমাণ ধ্বংসাবশেষে ভরে যাবে, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য কক্ষপথকে ব্যবহারের অনুপযোগী করে তুলবে। এর প্রভাব সরাসরি পড়বে পৃথিবীতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর। জিপিএস-ব্যবস্থা, ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে নিয়োজিত স্যাটেলাইট স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
সূত্র: এনডিটিভি