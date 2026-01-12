বিশ্বের প্রাচীনতম নদী কোনটি

বিশ্বের নানা প্রান্তে নানা আকার ও গভীরতার নদী দেখা যায়। অনেক নদী শতাব্দী পেরোনোর আগে শুকিয়ে গেলেও কিছু নদী ঠিকই টিকে রয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো নদী হচ্ছে ‘ফিংক’। অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত নদীটি ডাইনোসরদের চেয়েও পুরোনো। স্থানীয় আদিবাসীরা আররেন্টে ভাষায় নদীটিকে লারাপিন্টা নামে ডাকে। ৩০ থেকে ৪০ কোটি বছর পুরোনো এই নদী।
উত্তর অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াজুড়ে ৪০০ মাইলের বেশি বিস্তৃত ফিংক নদী আসলে ঝরনা ও নালার একটি বিশাল নেটওয়ার্ক। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কেন্দ্রে শুষ্ক পরিস্থিতির কারণে নদীটি সারা বছর প্রবাহিত হয় না। বছরের বেশির ভাগ সময় এটি বিচ্ছিন্ন কিছু জলাশয়ের সারি হিসেবে টিকে থাকে।
যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজোনার ভূতত্ত্ববিদ ভিক্টর বেকারের মতে, ফিংক নদীর প্রাচীনত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো এর ক্রস–অ্যাক্সিয়াল ড্রেনেজ নামক একটি ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। সাধারণত পানি সহজ পথ বেছে নেয়, কিন্তু ফিংক নদী অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকডোনেল রেঞ্জেসের অত্যন্ত শক্ত কোয়ার্টজাইট পাথরের পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে সরাসরি সেগুলো ভেদ করে প্রবাহিত হয়েছে। আসলে এই পাহাড় তৈরি হওয়ার আগেই নদী সেখানে প্রবাহিত ছিল। ৩০ থেকে ৪০ কোটি বছর আগে যখন টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়ায় পাহাড় উঁচু হতে শুরু করে, নদীটি তার নিজের পুরোনো পথ বজায় রাখতে পাহাড়ের বুক চিরে নিচের দিকে গভীর খাদ তৈরি করতে থাকে। পাহাড় তৈরির আগেই ফিংক নদী সেখানে ছিল।
কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির ভূতাত্ত্বিক এলেন ওহলের মতে, ফিংক নদী টিকে থাকার প্রধান কারণ হলো, অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘকালীন টেকটোনিক স্থায়িত্ব। অস্ট্রেলীয় প্লেটের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ায় গত কয়েক শ কোটি বছরে এই মহাদেশে বড় ধরনের কোনো ভূতাত্ত্বিক বিপর্যয় ঘটেনি। ফলে ফিংক নদী প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।
