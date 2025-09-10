আজ পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসবে ১০০ ফুট চওড়া গ্রহাণু, গতি ঘণ্টায় ১০ হাজার মাইলের বেশি

মহাকাশপ্রেমী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মহাকাশের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, একটি বিশাল আকারের গ্রহাণু পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। ২০২৫ কিউভি৯ নামের গ্রহাণুটি একটি উড়োজাহাজের সমান আকারের। গ্রহাণুটি আজ ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় মধ্যরাতে পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে উড়ে যাবে। গ্রহাণুটির বিশাল আকার ও দ্রুতগতি বিজ্ঞানী ও মহাকাশ পর্যবেক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।
২০২৫ কিউভি৯ গ্রহাণুটি প্রায় ১০০ ফুট বা ৩০ মিটার চওড়া। ঘণ্টায় ১০ হাজার ৩১৯ মাইল গতিতে ছুটে আসছে। নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির তথ্যমতে, গ্রহাণুটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছ দিয়ে প্রায় ১২ লাখ ৫০ হাজার মাইল দূর দিয়ে যাবে। এই দূরত্ব পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের প্রায় পাঁচ গুণ। দূরত্ব বেশি হলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রহাণুটি তুলনামূলকভাবে কাছের দূরত্বে দিয়ে আসবে। ২০২৫ কিউভি৯ গ্রহাণুটি অ্যাটেন গ্রহাণু গোষ্ঠীর সদস্য। এটি পৃথিবীর কক্ষপথ অতিক্রম করে। অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর মিথস্ক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় বিজ্ঞানীরা এসব গ্রহাণুর ওপরে নজর রাখছেন।
নাসা কোনো গ্রহাণুকে তখনই বিপজ্জনক হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করে, যখন তা পৃথিবীর ৭.৪ মিলিয়ন কিলোমিটারের মধ্যে আসে এবং প্রস্থ থাকে ৮৫ মিটারের বেশি। ২০২৫ কিউভি৯ প্রস্থের দিক থেকে এই সীমা অতিক্রম না করলেও বিপৎসীমার বাইরে অবস্থান করবে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া