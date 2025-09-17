দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবে চোখের নতুন ড্রপ

বিশেষ ধরনের চোখের ড্রপ তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা। ড্রপটি ব্যবহারের ফলে স্বল্প দৃষ্টিশক্তির মানুষ চশমা ছাড়াই যেকোনো লেখা পড়তে পারবেন। ফলে বয়সের কারণে হওয়া দৃষ্টি সমস্যা সহজেই সমাধান করা যাবে। সম্প্রতি ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব ক্যাটারাক্ট অ্যান্ড রিফ্র্যাক্টিভ সার্জনস কংগ্রেসে এ বিষয়ে গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেছে আর্জেন্টিনার সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ফর প্রেসবায়োপিয়া।
সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ফর প্রেসবায়োপিয়ার গবেষণায় দেখা গেছে, ড্রপটি ব্যবহারের পর অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টিশক্তির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এই উন্নতি দুই বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। গবেষণায় আর্জেন্টিনার ৭৬৬ জন ব্যক্তি প্রতিদিন দুইবার পিলোকারপিন ও ডাইক্লোফেনাকযুক্ত চোখের ড্রপটি ব্যবহার করেন। ড্রপটি ব্যবহারের মাত্র এক ঘণ্টা পর আই চার্ট নামের দৃষ্টি পরীক্ষায় গড়ে ৩.৪৫ লাইন পর্যন্ত উন্নতি দেখা গেছে অংশগ্রহণকারীদের।
সাধারণত ৪০ বছর বা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে প্রেসবায়োপিয়া দেখা যায়। চোখের লেন্স কম নমনীয় হয়ে গেলে এমন সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যার কারণে কাছের জিনিসে ফোকাস করতে অসুবিধা হয়। চশমা ব্যবহার করে বা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে। নতুন চোখের ড্রপটি এই সমস্যা সহজেই সমাধান করবে।
আর্জেন্টিনার সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ফর প্রেসবায়োপিয়ার পরিচালক জিওভানা বেনোজি জানান, গবেষণার ফলাফলে সব গ্রুপের ক্ষেত্রে দ্রুত ও টেকসই উন্নতির প্রমাণ দেখা গেছে। পিলোকারপিনের গ্রুপে ৯৯ শতাংশ রোগী আশানুরূপ ফল পেয়েছে। তবে ড্রপটির কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। আর তাই ড্রপটি ব্যবহারের সময় সাময়িক ঝাপসা দেখা, চোখ জ্বালা করা ও মাথাব্যথা হয়েছে অনেকের।
