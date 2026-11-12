প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে লুকিয়ে থাকা অক্ষত দ্বীপের খোঁজ

মানুষ যদি সমুদ্রকে খুব কমই স্পর্শ করত, তবে সমুদ্র দেখতে কেমন হতো? বিষয়টি সহজে অনুমান করা যায় না। আমাদের সামুদ্রিক পরিবেশ এখন এক বিপজ্জনক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বন্য প্রাণীর বিলুপ্তি, প্রবালের অবনতি এবং দূষণ, অম্লতা ও তাপমাত্রার ক্রমবর্ধমান মাত্রা পৃথিবীজুড়ে পরিবেশকে হুমকি দিচ্ছে। পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান অবশিষ্ট নেই বললেই চলে, যেখানে সমুদ্রকে অক্ষত বলা চলে। তবে প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দূরে দুটি বিচ্ছিন্ন অভয়ারণ্য অসাধারণ কিছু লুকিয়ে রেখেছে। ফ্রন্টিয়ার্স ইন মেরিন সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণায় বিজ্ঞানীরা বাইকার এবং বোকাক প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছেন। গত বছর এসব এলাকাকে প্রথম জাতীয় সামুদ্রিক অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াইয়ের মেরিন ইকোলজিস্ট অ্যালান ফ্রিডল্যান্ডার জানান, এই বিশেষ স্থান সুরক্ষা নিশ্চিত করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এগুলো প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের অবশিষ্ট অক্ষত বাস্তুতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।
অ্যালান ফ্রিডল্যান্ডার জানান, বাইকার এবং বোকাক কেবল মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের জন্য নয়; পুরো গ্রহের জন্য একটি বড় সম্পদ। মার্শাল এলাকা থাকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কয়েক শতাব্দী ধরে বাইকার এবং বোকাক সম্পর্কে জানলেও মানুষের নাগাল থেকে দূরে থাকায় এগুলো অনন্যভাবে অক্ষত রয়ে গেছে। বাইকার নিকটতম জনবহুল ১০০ কিলোমিটারের বেশি দূরে অবস্থিত। বোকাক মানুষের বসতি থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে আরও দূরে অবস্থিত। ২০২৩ সালে এসব এলাকায় একটি গবেষণা অভিযান পরিচালনা করা হয়। ফ্রিডল্যান্ডার এবং সহগবেষকেরা তাঁদের গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন, দূরবর্তী সমুদ্রে এমন সব সিস্টেমের পরিবেশগত গঠন এবং কার্যকারিতা পরীক্ষা করার সুযোগ দেয় যেখানে শিকারি প্রাণী, সামুদ্রিক পাখির কলোনি, স্থানীয় উদ্ভিদ এবং বাস্তুতন্ত্রের প্রক্রিয়াগুলো সরাসরি মানুষের চাপের কারণে কম প্রভাবিত হয়।
সমীক্ষায় ৩৮ পরিবারের ২৬৬টি রিফ ফিশ ট্যাক্সা পর্যবেক্ষণ করা হয়। বোকাকের মাছের বায়োমাস বেশি দেখা গেছে। বাইকারে ২৬.৮ শতাংশ এবং বোকাকের ৩৩.৯ শতাংশ হাঙর দেখা গেছে। সাবমেরিন ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা অধিক গভীরতায় বসবাসকারী ১৩৮টি মাছের ট্যাক্সা নথিভুক্ত করেছেন। গবেষকেরা উল্লেখ করেছেন, এর মধ্যে ১৪টি গ্রুপ মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের জন্য নতুন রেকর্ড হিসেবে হাজির হয়েছে। ডিপ-সি ক্যামেরা আরও কম গভীরতায় বসবাসকারী মাছের অতিরিক্ত ৭৯টি গ্রুপ পর্যবেক্ষণ করেছে। গবেষকেরা ১৭ প্রজাতির সামুদ্রিক পাখিও নথিভুক্ত করেছেন। ফ্রিডল্যান্ডার জানান, এখানে প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক পাখির কলোনি, স্থানীয় উদ্ভিদ, সক্রিয় কচ্ছপের বাসা বাঁধার স্থান, উচ্চ রিফ-ফিশ বায়োমাস এবং বড় শিকারি প্রাণী রয়েছে।
এই দূরবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় পরিবেশগত হস্তক্ষেপের লক্ষণ দৃশ্যমান রয়েছে। ২০২৩ সালের সমীক্ষার সময় বাইকার ও বোকাক উভয় স্থানেই পলিনেশিয়ান ইঁদুরের উপস্থিতি ছিল। এসব এলাকা মানব প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও উষ্ণ পানি, প্রবাল ব্লিচিং এবং সমুদ্রের অম্লকরণের বৈশ্বিক প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়।
সূত্র: সায়েন্স অ্যালার্ট