যে বিজ্ঞানীর নামে ইলন মাস্কের সন্তানের নাম

সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক। নানা ধরনের উদ্যোগের জন্য যেমন মাস্ক আলোচিত, তেমনি নিজের পরিবার আর ব্যক্তিগত জীবনের জন্য তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ অনেক। নিখিল কামাথের শো ‘পিপল বাই ডব্লিউটিএফ’ নামের একটি পডকাস্টে মাস্ক তাঁর পরিবার সম্পর্কে একটি কম পরিচিত ও আকর্ষণীয় তথ্য দিয়েছেন। স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইলন মাস্ক জানান, তাঁর সঙ্গী শিভন জিলিসের ভারতীয় ঐতিহ্য রয়েছে। তাঁদের এক পুত্রের মাঝখানের নাম শেখর রাখা হয়েছে। এই নাম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জ্যোতিঃপদার্থবিদ সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাখেন মাস্ক।
মাস্ক ব্যাখ্যা করেন, জিলিস নিউরালিংকে অপারেশনস ও বিশেষ প্রকল্পের নেতৃত্ব দেন। জিলসকে শিশুকালে দত্তক নেওয়া হয়। তিনি কানাডায় বেড়ে উঠেছেন।
সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর ১৯১০ সালের ১৯ অক্টোবর ভারতীয় উপমহাদেশের লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চাচা সিভি রমন ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন। চন্দ্রশেখরের কাজ আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যাকে পাল্টে দিয়েছে। ১৯৮৩ সালে তিনি নক্ষত্রের গঠন ও বিবর্তন নিয়ে তাঁর তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো চন্দ্রশেখর সীমা। একটি শ্বেত বামন নক্ষত্রের নিজের মাধ্যাকর্ষণে ভেঙে পড়ার আগে সর্বাধিক কত ভরে থাকে, তা এই সীমা থেকে জানা যায়। এই গণনা নিউট্রন নক্ষত্র ও ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে আমাদের বোঝার জন্য অপরিহার্য।
চন্দ্রশেখর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। শিকাগোতে তিনি ইয়ার্কস অবজারভেটরিতে গবেষণা পরিচালনা করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালের সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। চন্দ্রশেখরের কাজকে সম্মান জানিয়ে নাসার চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরির নামকরণ করা হয়েছে।
শিভন জিলিস ও ইলন মাস্কের চার সন্তান রয়েছে। তাঁদের পরিবারের মধ্যে রয়েছে যমজ সন্তান স্ট্রাইডার ও অ্যাজুর। এ ছাড়া আর্কেডিয়া নামের এক কন্যা ও তাঁদের কনিষ্ঠ সন্তানের নাম সেলডন শেখর লাইকারগাস। এই বছরের শুরুতে জন্মগ্রহণ করে এই ছেলে।
