কেন শূন্য গণিতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা

গণিতের বিশাল জগতে কোন সংখ্যা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে? অনেকেই হয়তো এক বা পাইয়ের (৩.১৪১৬) কথা বলেন। যদিও বিজ্ঞানী ও গণিতবিদেরা একমত যে শূন্য বা জিরো সব গণিতের ভিত্তিমূল। এটি কেবল একটি সংখ্যা নয়, বরং একটি বিপ্লবী ধারণা যা আধুনিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও প্রযুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে।
সংখ্যা হিসেবে শূন্যের ধারণাকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভাবনের একটি বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় গণনা করার পদ্ধতি ছিল, কিন্তু তারা শূন্যকে একটি ধারণা বা স্থান-ধারক হিসেবে ব্যবহার করত না। শূন্যকে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয় ভারতবর্ষে। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এর ব্যবহার দেখা যায়। ভারতীয় গণিতবিদেরা শূন্যকে কেবল পরিমাণের অনুপস্থিতি হিসেবে নয়, বরং গাণিতিক সমীকরণে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য প্রবর্তন করেন।
শূন্যের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহারগুলোর মধ্যে একটি হলো এর স্থান-ধারক হিসেবে ভূমিকা। শূন্য আমাদের স্থানীয় মান ব্যবস্থাকে কার্যকর করেছে। আমরা শূন্য ব্যবহার করে এক ও দশ আলাদা করতে পারি। এক, এক শ, এক লাখসহ বিভিন্ন সংখ্যার পার্থক্য তৈরি হয় কেবল শূন্যের অবস্থানের কারণে। শূন্য না থাকলে ১, ১০ বা অন্য সব সংখ্যাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা অসম্ভব হতো। এই আবিষ্কারের ফলেই বিশাল ও জটিল সংখ্যা সহজে লেখা ও গণনা করা সম্ভব হয়েছে।
শূন্যের ধারণা বীজগণিত ও ক্যালকুলাসের জন্ম দিয়েছে। বীজগণিতে শূন্য একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। সমীকরণ সমাধান করার সময় আমরা প্রায়ই শূন্যের সঙ্গে তুলনা করি। বিভিন্ন সমীকরণের সমাধান মূলত শূন্যের ধারণার ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও প্রকৌশলের ভিত্তি ক্যালকুলাস, যা অসীমভাবে ক্ষুদ্র ধারণা নিয়ে কাজ করে। শূন্যের ধারণাটি সীমা ধারণার মূলে রয়েছে, যা ক্যালকুলাসের বিকাশের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আজকের ডিজিটাল জগৎ সম্পূর্ণভাবে শূন্যের ওপর নির্ভরশীল। কম্পিউটারগুলো বাইনারি কোড ব্যবহার করে কাজ করে, যা কেবল ০ ও ১ নিয়ে গঠিত। এই দুটি প্রতীক লাখ লাখ জটিল নির্দেশ, ডেটা সংরক্ষণ ও ইন্টারনেট সংযোগের ভিত্তি তৈরি করে। যদি প্রাচীন গণিতবিদেরা শূন্যের ধারণা উদ্ভাবন না করতেন, তবে আজকের আধুনিক কম্পিউটিং ও প্রযুক্তি সম্ভবত অসম্ভব হতো। সব মিলিয়ে, শূন্য কেবল ‘কিছুই নয়’ বোঝায় না, বরং এটি মানবজাতির জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি। এই নীরব সংখ্যাই আমাদের মহাবিশ্বকে বুঝতে ও প্রযুক্তির মাধ্যমে এটিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম করেছে।
সূত্র: নিউ সায়েন্টিস্ট