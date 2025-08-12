যে বিয়েতে বর ছিলেন মহাকাশে, কনে পৃথিবীতে

রাশিয়ার নভোচারী ইউরি ম্যালেনচেঙ্কো বিয়ে করেছিলেন মহাকাশ থেকে। ইউরি ম্যালেনচেঙ্কো যখন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে লাইভ ভিডিওর মাধ্যমে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করছিলেন, তখন কনে একাতেরিনা দিমিত্রিভ অবস্থান করছিলেন পৃথিবীতে। ২০০৩ সালের ১০ আগস্ট হওয়া এই বিয়েকে পৃথিবীর প্রথম মহাকাশ বিয়ে বলা হয়।
বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালে ঘণ্টায় ২৮ হাজার কিলোমিটার গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছিলেন ইউরি ম্যালেনচেঙ্কো। আর কনে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হিউস্টনে নাসার জনসন স্পেস সেন্টারে। সেন্টারটি থেকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের দূরত্ব ছিল প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। বর্তমানে মহাকাশ নিয়ে অনেক বাণিজ্যিক প্রচারণা দেখা গেলেও সেই বিয়ের ঘটনা কোনো প্রচারণা ছিল না। বিয়ের দিন ইউরি ম্যালেনচেঙ্কোর পরনে ছিল স্পেস স্যুট ও বো টাই। আর একাতেরিনা দিমিত্রিভ ঐতিহ্যবাহী হাতির দাঁতের তৈরি বিয়ের গাউন পরেছিলেন।
ইউরি ম্যালেনচেঙ্কো জীবনের বেশির ভাগ সময় প্রশিক্ষণ ও বাড়ির বাইরে কাজ করেছেন। অন্যদিকে রুশ বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক একাতেরিনা দিমিত্রিভ বসবাস করতেন যুক্তরাষ্ট্রে। কাজের সুবাদেই পরিচয় হয় দুজনের। বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য প্রথমে তাঁরা ২০০ জন অতিথিকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আইএসএসে থাকা ম্যালেনচেঙ্কোর মহাকাশ মিশনের সময় বেড়ে যায়। ফলে মহাকাশেই বিয়ের ব্যবস্থা করেন তাঁরা। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে এই বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনে রুশ মহাকাশ সংস্থা রসকসমস ও মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা যৌথভাবে কাজ করেছিল।
বিয়ের অনুষ্ঠানে পশ্চিমা রীতি অনুসারে ম্যালেনচেঙ্কোর সঙ্গে ছিলেন নভোচারী এড লু। তিনি বিয়ের গান বাজিয়েছিলেন। বিয়ের পরও প্রায় দুই মাস আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ছিলেন ম্যালেনচেঙ্কো। এ বিষয়ে একাতেরিনা দিমিত্রিভ জানান, ইউরি অনেক দূরে ছিল। তবে আমাদের যোগাযোগের কারণে সে আমার কাছাকাছিই অবস্থান করছিল।
